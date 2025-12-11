Honda pregătește revenirea motorului V4: noi patente dezvăluie direcția tehnică a unui posibil VFR 1200

Honda revine în atenție cu un set de două patente care indică faptul că producătorul japonez dezvoltă o nouă generație de motor V4, după aproape cinci decenii în care această configurație a rămas un reper pentru marca din Tokyo. Documentele, depuse în mai 2024 și făcute publice la finalul lui 2025, oferă cele mai concrete detalii de până acum privind un propulsor V4 de nouă generație, cu soluții tehnice complet noi.

Patentele: sistem de ungere nou și metodă diferită de prindere a chiulasei

Primul dintre cele două patente descrie un circuit de ungere proiectat pentru a reduce frecarea internă din pompele de ulei, optimizând totodată lubrifierea alternatorului, ambreiajului de pornire, pompei de apă și a ambreiajului. Honda introduce mici rezervoare auxiliare integrate în carter, alimentate prin trasee scurtate, ceea ce ar putea contribui la reducerea dimensiunilor generale ale motorului.

Cel de-al doilea patent vizează un sistem de răcire diferit pentru un V4, bazat pe trasee plasate în „V”-ul format între bancurile de cilindri. Conform documentației, fluxul de agent termic prioritizează răcirea bancului posterior, acolo unde temperatura de funcționare este în mod normal mai ridicată.

Un V4 mai compact decât generația precedentă

Reprezentările tehnice arată un motor cu dimensiuni generale vizibil reduse față de precedentul V4 Honda de serie mare — cel utilizat pe VFR 1200, cunoscut pentru masa ridicată și complexitatea construcției. Potrivit explicațiilor din patent, Honda urmărește diminuarea efortului de producție și asamblare, ceea ce ar putea indica o arhitectură internă mai simplificată.

În desenele tehnice se observă un bloc motor mult mai compact, posibil rezultat al sistemului de ungere regândit și al unei transmisii integrate în mod diferit față de generațiile anterioare.

Configurația de funcționare: big-bang sau firing order regulat?

Ultimul motor V4 mare produs de Honda — unitatea de 1.200 cmc — era definit de un ordin de ardere big-bang, obținut printr-o axă cotită cu fusuri decalate la 28 de grade și un unghi de 76 de grade între cilindri. Această soluție elimina necesitatea arborelui de echilibrare.

În noile patente apare însă explicit un arbore de echilibrare, iar poziționarea pistoanelor indică unghiuri apropiate de 90 de grade, mai degrabă decât de 76. Aceasta sugerează o ordine de aprindere regulată, similară motoarelor V4 clasice de 750 și 800 cmc din gama Honda, ceea ce ar implica un comportament diferit față de configurația big-bang.

Honda nu clarifică în documentație unghiul final dintre cilindri, astfel că arhitectura exactă rămâne necunoscută.

Transmisie pe lanț, nu pe cardan

O altă informație relevantă rezultă din reprezentările mecanice: Honda descrie fără echivoc o transmisie finală pe lanț. Spre deosebire de alte patente unde producătorii păstrează opțiuni alternative, Honda nu menționează nicio variantă cu transmisie cardanică, frecvent asociată modelelor VFR de cilindree mare.

Când ar putea apărea noul V4 Honda

Deși nivelul de detaliu din patente sugerează un proiect avansat, calendarul nu indică o lansare iminentă. Patentele au fost depuse în 2024 și publicate la finalul lui 2025, ceea ce în mod obișnuit înseamnă că producția nu este programată în următorii cel puțin doi ani. Honda nu a făcut declarații oficiale privind introducerea unui nou model VFR, însă documentele oferă cele mai clare semnale din ultimii ani că un nou V4 ar putea reveni în gamă.