ZXMoto prezintă un motor triplu de 820 cmc cu până la 150 CP pentru noile sale modele

ZXMoto, un brand chinezesc fondat în 2024 la Chongqing de Zhang Xue – fostul director al companiei Kove –, continuă extinderea rapidă pe piața moto. După debutul din 2025 cu modelele ZXMoto 500 RR și ZXMoto 500 F, ambele echipate cu motoare cu patru cilindri în linie, producătorul a anunțat la EICMA 2025 trecerea la o nouă etapă tehnică: lansarea unui motor cu trei cilindri.

Noul propulsor, dezvoltat intern, are o capacitate de 819 cmc și este proiectat să atingă până la 150 CP (110 kW) la 13.000 rpm. Expus sub forma unui model secționat la salonul de la Milano, motorul include tehnologie actuală: răcire cu lichid, injecție electronică, bobine de inducție integrate în fișele bujiilor, distribuție DOHC și câte patru supape pe cilindru.

Producătorul a oferit și câteva detalii tehnice suplimentare. Motorul utilizează o configurație aleasă pentru turații ridicate, cu alezaj de 80 mm și cursă de 54,3 mm, iar raportul de compresie declarat este de 14.0:1. Cuplul maxim este estimat la 85 Nm la 10.500 rpm. Greutatea totală a unității motrice este de aproximativ 55 de kilograme.

ZXMoto a prezentat și primele modele construite pe baza acestui motor triplu. Viitorul ZXMoto 820 ADV, un model de tip adventure touring, va primi o mapare mai moderată, orientată spre utilizarea cotidiană, cu o putere de 117 CP (86 kW) la 11.000 rpm și același cuplu maxim de 85 Nm, disponibil începând cu 9.000 rpm.

Versiunea naked ZXMoto 820 R este anunțată cu 130 CP (95,5 kW) la 12.500 rpm, producătorul estimând o viteză maximă de 280 km/h, în ciuda absenței unei carene. Greutatea țintită pentru acest model este de 186 kilograme, complet echipat.

Gama sportivă este structurată în trei variante: ZXMoto 820 RR, 820 RR-R și 820 RR-RS. Acestea oferă configurații ale motorului între 135 CP (99 kW) la 12.000 rpm și 145 CP (107 kW) la 12.500 rpm, până la nivelul maxim anunțat de 150 CP la 13.000 rpm. Modelul de top, 820 RR-RS, ar urma să atingă 299 km/h și să cântărească 175 kilograme, complet alimentat. Potrivit declarațiilor lui Zhang Xue, acest model este planificat pentru participarea în Campionatul Mondial Supersport (WSBK SSP) începând cu sezonul 2026.

ZXMoto a indicat că întreaga gamă echipată cu motorul triplu ar putea ajunge pe piață în cursul anului 2026. Prezența la EICMA 2025 este privită de producător drept un semnal al intenției de a intra pe piața europeană. Totuși, până în acest moment, rețeaua de dealeri pentru Europa nu a fost anunțată, iar prețurile pentru piața europeană nu sunt încă disponibile.