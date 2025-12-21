Chopper Royal Enfield cu patru cilindri impresionează la Yokohama Hot Rod Custom Show

Un proiect custom spectaculos bazat pe Royal Enfield Classic 650 a atras atenția la ediția din acest an a Yokohama Hot Rod Custom Show, unul dintre cele mai prestigioase evenimente internaționale dedicate motocicletelor personalizate. Motocicleta, realizată de atelierul japonez Custom Works Zon, se remarcă printr-o soluție tehnică rar întâlnită: utilizarea a două motoare complete, rezultând un ansamblu cu patru cilindri.

Construcția, denumită „Vita” – termen provenit din limba latină și tradus prin „viață” – este opera fondatorului Custom Works Zon, Yuichi Yoshizawa, un nume bine cunoscut în scena custom japoneză. Proiectul pornește de la platforma Royal Enfield Classic 650, dar cadrul original a fost înlocuit integral cu unul nou, de tip hard-tail, realizat din oțel și adaptat pentru a găzdui două motoare paralele de 648 cmc, răcite cu aer.

Cele două propulsoare sunt conectate printr-un lanț primar pe partea stângă a motocicletei. Pentru a face posibil acest aranjament, motorul din față a fost modificat prin eliminarea transmisiei și scurtarea carterului. În plus, înălțimea motoarelor a fost recalibrată pentru a reduce distanța dintre ele, menținând proporțiile compacte ale șasiului, dar accentuând impactul vizual specific unei motociclete cu dublu motor.

„Majoritatea motocicletelor custom prezentate la Hot Rod Custom Show sunt echipate cu motoare de cilindree mare, iar prezența vizuală a motorului este esențială”, a declarat Yuichi Yoshizawa. „Motorul Classic 650 este frumos, puternic și plin de caracter, însă am vrut să îi amplific și mai mult prezența. Așa a apărut ideea utilizării a două motoare.”

Pentru acest proiect, Custom Works Zon a realizat un ansamblu frontal de tip girder, construit din plăci de oțel de 12 mm, și un cadru hard-tail complet nou. Șinele inferioare ale cadrului sunt detașabile, o soluție care permite demontarea și reinstalarea motoarelor. Motocicleta este echipată cu roți de 26 de inci, discuri Hot Dock, etriere Performance Machine și pompe de frână Neo Factory, elemente care completează estetica de chopper clasic.

Rezervorul de combustibil este poziționat sub șa și realizat din aluminiu, în timp ce spațiul unde ar fi fost amplasat în mod tradițional rezervorul găzduiește o cutie pentru componentele electronice. Proiectul include și detalii realizate manual, precum inserții din lemn de mahon, furnizate de un meșter mobilier apropiat al lui Yoshizawa, și piese forjate din oțel Damasc, inclusiv schimbătorul de viteze tip jockey. Un element decorativ din aluminiu, sculptat sub forma unei păsări în zbor, completează ansamblul.

„Pentru a celebra caracterul brut al fiecărui material – oțel, aluminiu și lemn – am ales să las toate piesele exterioare nevopsite”, a explicat Yoshizawa. „Prin sculptura păsării și prin expresivitatea materialelor, am dorit să transmit un sentiment de energie și vitalitate.”

Motocicleta Vita face parte din proiectul global „Custom World” inițiat de Royal Enfield, o platformă dedicată constructorilor și artiștilor din întreaga lume, care sunt încurajați să își exprime viziunea creativă folosind modele ale mărcii britanice. Proiectul prezentat la Yokohama confirmă direcția experimentală și deschiderea Royal Enfield către interpretări neconvenționale ale motocicletelor sale.