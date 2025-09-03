VIDEO REVIEW Yamaha XMAX 125: Partenerul perfect pentru navetă, în oraș și dincolo de el

Another day another don, another weekend another scuter pe care să îl poți conduce cu B125 ajunge la TechRider la testat. Am rămas tot în Țara Soarelui Răsare, dar de data asta mergem în partea întunecată a Japoniei, mai exact la maeștrii cuplului și, dacă nu ați ghicit deja, deoarece nu mai am indicii, este vorba despre Yamaha – dar nu orice Yamaha, ci Yamaha Xmax 125, scuter sau mai precis maxi scuter ce poate fi condus cu subcategoria B125.

În timpul acestui test ride am dus Xmax în toate mediile: urban, extra-urban, aglomerații, drum deschis, viraje, mers bară la bară, la cafea și, așa cum probabil vă așteptați, i-am făcut și testul grătarului – pentru că ce test este ăla dacă nu vedem dacă este și funcțional, nu doar arătos.

La fel ca și în cazul celorlalte modele testate, l-am scos și la o tură scurtă, dat fiind faptul că lumea îl încadrează în clasa de maxi scutere. Am plecat din București până la Moara Vlăsiei și înapoi – o tură de aproximativ 60 de km, atenție, fără oprire.

Probabil nu mai este nevoie, dar simt nevoia să mă repet: acest clip nu este sponsorizat de Dual Motors, dar pe această cale le mulțumesc pentru oportunitate. Eu nu sunt un rider profesionist, deci acest review este un review al unui utilizator normal, cu probleme comune și experiență limitată, așa că setați-vă așteptările corect.

Hai să nu o mai lungim și să îi dăm drumul.

Ce este nou

Familia de scutere sport Yamaha MAX a debutat în 2001 cu modelul TMAX, care a revoluționat piața. Succesul acestuia a dus la extinderea gamei, iar prima generație de Yamaha XMAX a fost introdusă în 2006, incluzând de la început și o variantă de 125 cmc.

De atunci, XMAX 125 a trecut prin mai multe actualizări, consolidându-și poziția de lider pe segmentul scuterelor premium de 125 cmc în Europa. Generația actuală a primit un facelift major începând cu modelul anului 2023, aducând un design complet nou și tehnologie modernă.

Yamaha XMAX 125 este un scuter sport din clasa de 125 cmc, conceput pentru a oferi o combinație ideală de performanță, stil, confort și funcționalitate. Datorită caracteristicilor sale, este o alegere extrem de populară pentru naveta urbană, putând fi condus și cu permis de categoria B. Modelul standard moștenește ADN-ul de design dinamic al familiei MAX, inspirat de fratele său mai mare, TMAX, fiind recunoscut pentru aspectul său agresiv și calitatea construcției.

Noutățile Modelului Actual

Modelul actual (post-2023) vine cu o serie de îmbunătățiri semnificative față de generațiile anterioare, aliniindu-se la cele mai noi standarde de design și tehnologie:

Design Nou și Agresiv : Caroserie complet redesenată, cu linii mai ascuțite și un aspect futurist, evidențiat de noul far full LED în formă de „X”.

: Caroserie complet redesenată, cu linii mai ascuțite și un aspect futurist, evidențiat de noul far full LED în formă de „X”. Conectivitate Modernă : Un nou bord cu ecran LCD de 4.3 inch, care permite conectarea smartphone-ului prin aplicația gratuită Yamaha MyRide.

: Un nou bord cu ecran LCD de 4.3 inch, care permite conectarea smartphone-ului prin aplicația gratuită Yamaha MyRide. Ergonomie Îmbunătățită : O nouă șa, mai îngustă în partea frontală, care facilitează un acces mai bun cu picioarele la sol, sporind confortul și siguranța la opriri.

: O nouă șa, mai îngustă în partea frontală, care facilitează un acces mai bun cu picioarele la sol, sporind confortul și siguranța la opriri. Iluminare Full LED: Atât farul, stopul, cât și semnalizatoarele (care acum sunt montate mai sus, la nivelul parbrizului) folosesc tehnologie LED pentru vizibilitate superioară.

Specificații Tehnice Principale

Caracteristică Specificație Motor Monocilindru, 4 timpi, răcit cu lichid, SOHC, 4 supape, Blue Core Capacitate Cilindrică 125 cmc Normă de Poluare Euro 5+ Putere Maximă 9.0 kW (12.2 CP) la 8,000 rpm Cuplu Maxim 11.2 Nm la 6,000 rpm Transmisie Automată, cu curea trapezoidală Sistem de Frânare Disc hidraulic față (267 mm) și spate (245 mm), cu ABS Suspensie Față Furcă telescopică Suspensie Spate Basculă, 2 amortizoare Anvelope Față: 120/70-15 | Spate: 140/70-14 Greutate (la plin) 167 kg Înălțime Șa 800 mm Capacitate Rezervor 13.2 litri

Caracteristici Principale

Sistem de Control al Tracțiunii (TCS) : Oferă un plus de siguranță și stabilitate pe suprafețe alunecoase, prevenind deraparea roții spate.

: Oferă un plus de siguranță și stabilitate pe suprafețe alunecoase, prevenind deraparea roții spate. Sistem de Pornire Fără Cheie (Smart Key) : Permite pornirea scuterului, deblocarea șeii și a bușonului rezervorului fără a scoate cheia din buzunar.

: Permite pornirea scuterului, deblocarea șeii și a bușonului rezervorului fără a scoate cheia din buzunar. Spațiu Generos de Depozitare : Sub șa încap confortabil două căști integrale – un avantaj major pentru utilizarea zilnică.

: Sub șa încap confortabil două căști integrale – un avantaj major pentru utilizarea zilnică. Parbriz și Ghidon Reglabil : Permit ajustarea poziției pentru un confort sporit, adaptat staturii pilotului.

: Permit ajustarea poziției pentru un confort sporit, adaptat staturii pilotului. Motor Economic și Performant: Tehnologia Blue Core de la Yamaha asigură un consum redus de combustibil (aprox. 2.3 L/100 km) fără a sacrifica performanțele dinamice necesare în oraș.

Numerele par bune – nici prea-prea, nici foarte-foarte. Din punct de vedere al detaliilor tehnice pare să fie acolo unde trebuie, mai mult sau mai puțin potent pe alocuri față de concurență. Dar, cum îmi place mie să zic, haideți să nu ne mai acoperim în hârțogăraie și să vedem cum se simte Xmax pe stradă, acolo unde se testează motocicletele.

Mediul urban

De când îl vezi, din prima secundă îți dă impresia că „it means business”: are un aspect agresiv, un aspect sportiv. Producătorul nipon spune că semnătura farurilor este în X. Eu spun că semnătura farurilor este Ducati Panigale V4S model 2023, dar cine sunt eu? Un lucru este clar: acest model de scuter pare să fie tot timpul încordat și pare rapid atunci când te uiți la el.

De îndată ce te urci pe el, te așezi pe un fotoliu, un șezut moale și foarte lat, atât de lat de sunt balerină când sunt la semafor, la cei 173 cm ai mei. Asta dacă nu îmi ajustez poziția pe șa, deoarece în partea din față șaua se îngustează tocmai pentru a facilita atingerea solului cu tălpile atunci când suntem staționați.

Dar la aspectul de balerină nu contribuie doar șaua lată, ci și faptul că acest scuter este înalt, pare să aibă o gardă la sol mai mare, și asta se observă imediat de cum te uiți la el; îți dă această impresie. În plus, și din specificații se observă că șaua este cu 20 mm mai înaltă decât la Forza 125, spre exemplu.

Cu toate că este mai „cocoțat”, să-i spunem așa, acest lucru nu îi afectează într-un mod sesizabil centrul de greutate, acesta fiind foarte jos, scuterul fiind extrem de ușor de manevrat atât în spații înguste, când nu ești pe el, lucru la care contribuie și unghiul de bracaj foarte generos.

În trafic, chiar pare cu 2 secunde mai rapid la schimbatul direcției de pe o parte pe alta, iar ieșitul dintre mașini sau mersul printre acestea este la îndemână, deoarece, chiar dacă este un maxi-scuter, designul lui este mai slim și asta nu poate decât să vină în ajutorul tău atunci când faci filtering, permițându-ți să intri în spații mult mai înguste.

În plus, dacă vă aduceți aminte, la Forza 125 am menționat că, dacă ai peste 180 cm înălțime, riști să te lovești cu ghidonul peste genunchi atunci când brachezi la maximum, lucru ce se întâmplă și la XMAX, dar nu cu aceeași intensitate. La XMAX nu este nevoie să îți ferești picioarele pentru a putea braca, doar le atinge în partea superioară.

Dacă tot suntem bară la bară în oraș, zic să vorbim și despre partea din dotările menite să îți facă viața mai sigură, prin prezența ABS-ului atât pe roata față, cât și pe roata spate, ambele având frâne pe discuri, dar și prezența controlului tracțiunii, care poate fi decuplat, dar se reactivează de îndată ce oprești și repornești scuterul. Din punct de vedere al frânelor, mușcătura inițială este fermă, dar parcă după acest prim impuls trecea o perioadă de timp în care frânele să înceapă să încetinească progresiv.

Dar aici dau vina pe faptul că scuterul avea sub 1.000 de km, iar la început cam toate frânele sunt cam vagi. În rest, ABS-ul a intervenit o singură dată la o frânare mai bruscă, iar feedbackul transmis în manetele de frână a fost foarte bun, comunicând foarte bine ceea ce se întâmplă la roată.

Un alt aspect sunt luminile, care sunt full-LED, atât pozițiile, cât și semnalizările, care sunt montate pe carena scuterului, chiar lângă parbriz, făcând aproape imposibilă lovirea acestora, ceea ce aduce un plus de confort psihic atunci când mergi printre mașini, știind că nu există niciun risc să le agăți (s-a auzit, Honda?). Și dacă tot suntem la capitolul semnalizări, am apreciat foarte mult butonul de semnalizare: este brut, analog am putea spune, are și un mic clic la acționarea acestuia, știi sigur că semnalizezi sau nu.

Modelul testat de mine, XMAX 125 Standard, vine cu un ecran LCD inversat, ușor de citit, cu informațiile afișate corect și cu un parbriz fix a cărui poziție poate fi ajustată cu ajutorul sculelor din trusa existentă. Specific asta deoarece mai există și un model, XMAX Tech MAX, ce aduce în plus un display TFT color cu conectivitate Bluetooth la aplicația MyRide de la Yamaha pentru controlul apelurilor, muzicii, mesajelor și navigație turn-by-turn, plus alte brizbrizuri, cum ar fi unghiul de înclinare. În plus, vine și cu un parbriz reglabil electric.

În schimb, ambele au în dotare sistemul Start-Stop, ce oprește motorul atunci când stai la semafor și îl repornește de îndată ce tragi de accelerație. Sistemul poate fi dezactivat, dar nu văd de ce ai face asta, deoarece implementarea lui este exemplară și ajută la consumul de 2.4 L/100 km și la cel obținut de mine, de 2.6 L/100 km.

Din punct de vedere al practicității, XMAX 125 livrează exemplar. Vine cu un spațiu generos sub șa, unde intră două căști full-face, și care este iluminat. Dacă este să fiu cârcotaș, cred că la Forza 125 spațiul era nu neapărat mai încăpător, dar mai ușor de utilizat.

În cazul XMAX, există unele elemente de design ce îți solicită un pic mai mult capacitățile de organizare a bagajelor, dar nu vă faceți griji, a trecut cu brio testul grătarului: atât cărbunii, cât și produsele pentru un grătar pentru 3 persoane adulte au intrat sub șaua acestuia.

Totodată, XMAX vine cu două torpedouri, din care unul este cu priză USB Type-C, iar celălalt are doar rol de depozitare. Și aici vreau să întreb producătorul ceva: de ce unul dintre torpedouri poate fi deschis doar la buton, în prezența cheii, iar celălalt poate fi deschis la apăsare, fără nicio măsură de protecție? Acestea fiind spuse, aveți grijă în care dintre acestea două vă lăsați portofelul și telefonul.

În încheierea acestui capitol, vreau să adresăm bomboana de pe tort, pentru că probabil o așteptați cu toții: motorul. Ei bine, este impresionant (pentru clasa în care se află). Nu degeaba Yamaha sunt recunoscuți ca maeștri ai cuplului; nu fac rabat de la această cutumă nici când vine vorba de scutere. Accelerația este foarte vioaie, accelerează repede până la 50 de km/h și și mai repede până la 70 km/h. În oraș ești primul care pleacă de la semafor, chiar dacă ești în rândul al treilea; este un mic tractoraș.

Un lucru pe care l-am observat și apreciat la acest motor, pe lângă faptul că este vioi, este că pare să tragă pe toată plaja de turații și, undeva peste 6.000 de rotații pe minut, pare să primească un kick de putere, dar mai multe despre asta în capitolul următor.

În concluzie, XMAX 125 în oraș nu se impune doar printr-un design agresiv și sportiv, ci și printr-un comportament al motorului ce se ridică la nivelul designului, acoperind fără probleme activitățile cotidiene cu care te poți confrunta de-a lungul zilei, de la navetă la cumpărături.

Mediul extra-urban

Dacă am terminat la capitolul anterior cu motorul, zic să începem și acest capitol cu motorul, deoarece este ceva ce m-a impresionat. Cu toate că nu are o viteză maximă foarte mare, eu am reușit să ajung la 105 km/h (dar nu pot să zic că se simte bine aici), cel mai mult îi place între 70-100 km/h, când vorbim de croazieră sau de navetă extra-urbană. Și, cu toate că nu te dă pe spate cu viteza maximă, ce este plăcut este faptul că acest motor trage pe toată plaja de turații, iar între 70-100 km/h nu merge dintr-o inerție și ajunge la această viteză.

Nu, el accelerează fără probleme, iar ce am observat în timp ce mergeam cu el în afara orașului și aveam timp să fiu mai atent la el, deoarece nu mai eram atât de solicitat de trafic, era că imediat ce treceam de 6.000 de rotații pe minut se auzea un fel de clic metalic și parcă motorul primea un imbold și începea să tragă, iar în bord se aprindea o iconiță cu inscripția VVA.

Ajuns acasă, a trebuit să îmi hrănesc această curiozitate, geek-ul din mine fusese activat, și am descoperit că VVA vine de la Variable Valve Actuation (Acționare Variabilă a Supapelor), care, în mare parte, schimbă automat modul în care se deschid supapele în funcție de turația motorului: la viteze mici oferă economie și fluiditate, iar la turații mari livrează putere și performanță sportivă. Iar lucrul ăsta se simte când mergi cu XMAX 125 și mi-a plăcut foarte mult.

După cum vă spuneam, șaua riderului este un fotoliu foarte confortabil, iar dacă te așezi în partea superioară a șeii, vei fi întâmpinat de un suport în zona de jos a spatelui, foarte plăcut. M-am simțit foarte bine în șaua lui XMAX.

Nu știu ce să zic despre pasager, deoarece șaua nu este atât de mare și, din dorința de a oferi un design plăcut, cred că au compromis mai mult sau mai puțin voit confortul, deoarece există două rânduri de cusături care trec fix pe sub șezutul pasagerului și, totodată, avem și o emblemă Yamaha care fură din suprafața disponibilă pasagerului. Dar poate XMAX nu a luat de la Ducati doar modelul farurilor, cred că a luat și modelul pasagerelor care pot sta pe acea codiță îngustă de la producătorul italian.

Rezistența la vânt este bună. Eu am putut să mă adăpostesc sub parbriz și să merg în liniște, cu muzica în căști la volum normal. Dacă ești mai înalt, probabil va trebui să ajustezi parbrizul, lucru ce îl poți face cu sculele din trusa disponibilă de sub șa. Poate părea un inconvenient că nu poate fi acționat fără scule sau că nu este electric, dar hai să fim serioși: de câte ori ajustezi parbrizul?

După ce este pus în poziția convenabilă pentru tine, va rămâne așa până la următorul proprietar, plus că orice lucru ce nu este electric este mai ieftin de întreținut. Din punct de vedere al stabilității, greutatea este un avantaj: vântul nu îl clintește ușor, cele 167 de kg îl ajută să își mențină ușor trasa, iar pe viraje este stabil, cu o dorință de a se înclina ce te surprinde plăcut.

Un lucru ce l-am observat este faptul că, la turații ridicate, cu toate că este lipsit de vibrații de orice natură, iar oglinzile sunt cristal de clare, motorul este zgomotos prin comparație cu ce am testat până acum din această clasă. Pe mine unul, fiind motociclist, nu m-a deranjat zgomotul motorului, dar poate la distanțe lungi sau foarte lungi unele persoane ar putea găsi deranjant acest zgomot, deoarece este destul de liniar, dar în timp se transformă într-un sunet alb. Grijă să ai să nu te ia somnul.

Dacă ar fi totuși să găsesc ceva ce nu mi-a plăcut la XMAX când vine vorba de o perioadă mai îndelungată în șa, ei bine, este spațiul la picioare: podeaua scuterului pare mai înaltă și mai aproape de rider. Chiar și în poziția cu picioarele întinse aveam o îndoitură destul de mare în genunchi pentru gustul meu; simțeam nevoia că mi-ar plăcea să am mai mult spațiu unde să îmi întind picioarele. Dar trebuie să menționez că acest lucru l-am observat într-o tură de 60 de km fără oprire, care a durat undeva la 2 ore – 2 ore și jumătate, având în vedere traficul pe care l-am prins la ieșirea din București.

Înainte să închei acest capitol, nu pot să nu menționez faptul că suspensiile au fost pe gustul meu. Prin comparație cu Forza 125, mi s-a părut că trecerea peste denivelări nu a avut un impact atât de mare asupra spatelui meu; mi s-a părut că face față mult mai bine denivelărilor și gropilor, iar impulsul transmis în șa este diminuat și nu am putut decât să apreciez acest lucru.

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a prea plăcut

Am ajuns și la ce mi-a plăcut și nu mi-a prea plăcut la XMAX 125. Și, cu toate că este un pachet complet care și-a dovedit fiabilitatea și popularitatea în timp, știam de la începutul acestui test ride că nu poate fi perfect. Și, cu toate că sunt multe lucruri ce m-au impresionat, sunt și unele aspecte ce nu mi-au plăcut atât de mult, dar nu ar trebui să fie considerate deal-breaker-e. În spiritul clasic, pentru a încheia într-o notă pozitivă, voi începe cu ce nu mi-a prea plăcut.

Ce nu mi-a plăcut la XMAX 125:

Butonul de pornire – Scuterul este keyless, dar pe ghidon ai un buton prin intermediul căruia, în funcție de poziția în care îl rotești, poți bloca/debloca scuterul, deschide portbagajul. Iar acest buton funcționează pe modelul butonului de la aragaz (îl apeși, apoi îl învârți) și de multe ori m-am trezit că nu l-am pus în poziția care trebuie și mi-a luat mai mult decât mă așteptam să mă învăț cu el. Indicator cric – Nu știu dacă nu l-am observat eu sau nu există, dar nu am văzut nicăieri pe bord un indicator că cricul nu este ridicat și încercam în zadar să pornesc scuterul până când îmi cădea fisa să îmi dau seama că cricul este pus. Bordul LCD – Bordul LCD îți oferă toate informațiile într-o manieră corectă, dar pentru 5.600 euro cred că puteam să avem un TFT color. Spațiul la picioare – Poate că pare tras de păr, dar dacă vorbim de un maxi-scuter cu care ar trebui să putem să facem și o navetă mai lungă sau o tură scurtă de weekend, ar ajuta mai mult spațiu la picioare, deoarece după un timp poziția picioarelor mai adunată începe să devină obositoare.

Ce mi-a plăcut la XMAX 125:

Motorul – Locul 1, 2 și 3 la ce mi-a plăcut este motorul. Trage foarte bine pe toată plaja de turații și, cu toate că nu are o viteză maximă ce te dă pe spate, este capabil să accelereze neobosit până la acea viteză și nu simți că ar rămâne fără vlagă. Sistemul VVA funcționează foarte bine și este de ajutor. Practicabilitatea – Loc sub șa pentru tot ce îți poate cere nevasta și copilul înainte să ajungi acasă sau, mai simplu, pentru două căști full-face, plus două torpedouri, din care unul dotat cu priză USB Type-C. Suspensia – Absoarbe denivelările foarte bine, a fost blândă cu șezutul și spatele meu. În plus, scuterul fiind mai înalt, face față mult mai bine bordurilor duble din București. Designul – Deci, este un aspect pur subiectiv: XMAX means business. Designul agresiv și impunător m-a atras, îmi place că aduce mai mult a design de motocicletă decât de scuter, emană sportivitate. Manevrabilitatea – Ușor de manevrat, și aici nu mă refer neapărat la mediul urban, pentru că și concurența face o treabă foarte bună în trafic și între mașini, dar la drum deschis și pe curbe te îmbie să mergi mai liber, să spunem așa; este fericit să se încline de pe o parte pe alta. Butoanele de pe ghidon – Cu toate că am menționat doar butonul de semnalizare în articol, să știți că toate butoanele oferă un feedback la atingere și sunt mari, lucru ce ajută mai ales când mergi cu el în sezonul rece și ai mănuși groase de iarnă. Nu riști să apeși pe claxon în loc de semnalizare sau viceversa. Un lucru mic pe care mulți producători îl scapă din vedere și înghesuie multe butoane într-un spațiu mic, lucru ce nu se întâmplă la XMAX și mă bucură acest lucru.

Concluzii

Yamaha XMAX 125 este un scuter care a trecut testul timpului și și-a dovedit locul în piață, indiferent de câte review-uri pro sau contra s-ar face în mediul online sau offline, plus că vine cu un blazon care îi conferă un anume statut în clasa de motociclete pe care o reprezintă.

Din punctul meu de vedere, dacă ar fi să zic dacă XMAX este un scuter sau un maxi-scuter, mi-ar fi greu să pun punctul pe „i”, pentru că, deși dovedește în jungla urbană, are și capacitatea de a face foarte confortabil naveta extra-urbană, totuși eu l-am găsit ușor incomod la drum lung, datorită spațiului mai redus la picioare.

În schimb, indiferent de zona de confort în care m-aș afla, nu pot să nu apreciez motorul acestui model, mai ales felul în care livrează cei 12 cai putere. Aleargă pe toată plaja de turații; sistemul VVA cred că este cheia succesului în acest caz.

Întrebarea probabil este pe buzele tuturor: l-aș recomanda și este mai bun ca Honda Forza 125? Îl recomand fără nicio urmă de îndoială, deoarece dacă analizez bine ce oferă și prețul la care vine, cred că este alegerea mai logică decât Honda Forza 125, dacă vrei să îl folosești pentru naveta extra-urbană de 20-30 km sau strict în oraș. Motorul face față la viteze de DN1, este confortabil, este manevrabil, iar practicabilitatea lui în oraș este spot on. Mai bun decât Forza 125?

Greu de spus care din cele două este mai bun, pentru că în cazul ambelor modele există plusuri și minusuri. Poate o combinație de caracteristici ale celor două, cu un preț accesibil, ar fi varianta ideală, dar toți știm că nu trăim într-o lume ideală. Cred că în cazul de față contează foarte mult preferința de brand, care dintre cele două brand-uri te reprezintă pe tine cel mai mult.

Acum, ca să concluzionăm, dacă ești posesor de categoria B125 și vrei un scuter / maxi-scuter pe care să îl folosești strict pentru navetă (20-30km), atât în oraș, cât și în afara lui, Yamaha XMAX 125 este alegerea mai logică, mai ales când ne uităm la raportul calitate-preț. What you pay is what you get.