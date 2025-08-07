Honda RoadSync: Ce este și cum funcționeaza / Aplicația care conectează motocicleta la smartphone

Soluție de conectivitate integrată pentru motocicletele Honda

Producătorul japonez Honda a anunțat extinderea funcționalității aplicației Honda RoadSync, destinată utilizatorilor de motociclete și scutere echipate cu sistemul Honda Smartphone Voice Control. Aplicația este compatibilă cu dispozitivele Android (versiunea 8.0 sau mai nouă) și iOS (versiunea 14 sau mai nouă), oferind acces rapid la funcții esențiale de comunicare, navigație și multimedia.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Navigație vocală și locații favorite

Sistemul Honda RoadSync se bazează pe aplicația de navigație instalată pe smartphone, furnizând indicații pas cu pas prin ghidare vocală. Pe ecranul TFT al motocicletei apare o pictogramă statică ce indică direcția de urmat. Utilizatorii pot salva până la cinci locații favorite, incluzând adrese, puncte de interes sau destinații frecvente. Funcția de căutare vocală este disponibilă pentru modelele cu ecran TFT.

Apeluri și mesaje prin comenzi vocale

Aplicația permite efectuarea de apeluri către maximum cinci contacte salvate, cu posibilitatea de apelare vocală pentru motocicletele echipate cu ecran TFT. În cazul apelurilor primite, sistemul anunță vocal identitatea apelantului, iar utilizatorul poate decide dacă răspunde.

Pentru mesagerie, utilizatorul dispune de cinci mesaje rapide prestabilite, care pot fi personalizate. Se pot căuta contacte prin comandă vocală, iar mesajele dictate sunt trimise automat ca text. Aplicația este compatibilă cu servicii de mesagerie precum WhatsApp și Facebook Messenger, permițând redactarea și trimiterea mesajelor fără a îndepărta mâinile de pe ghidon.

Acces la muzică și prognoza meteo

Honda RoadSync permite redarea de muzică prin aplicațiile preferate ale utilizatorului. Pentru dispozitivele iOS, aplicația este compatibilă doar cu Apple Music. Utilizatorii pot selecta melodiile dorite direct din interfața aplicației.

Funcția de prognoză meteo oferă informații pentru locația curentă cu anticipații de o oră, două sau cinci ore. Atunci când este activată navigația, aplicația furnizează și prognoza detaliată pentru destinația selectată.

Reglarea volumului și configurarea rapidă

Volumul poate fi ajustat prin intermediul comutatorului cu patru căi, utilizând opțiunea „Volum” din aplicație. Procesul de instalare presupune:

Descărcarea aplicației Honda RoadSync din Google Play Store (pentru Android) sau App Store (pentru iOS). Asocierea telefonului cu motocicleta Honda, urmând instrucțiunile afișate pe ecran. Selectarea contului Google sau Apple, în funcție de sistemul de operare utilizat.

După finalizarea acestor pași, dispozitivul este conectat fără cabluri, prin Bluetooth, la sistemul motocicletei.