Vespa marchează 80 de ani de istorie cu edițiile speciale Primavera și GTS 80th Anniversary

Vespa pregătește celebrarea a opt decenii de existență prin lansarea unei serii aniversare dedicate modelelor Primavera și GTS, reunite sub denumirea Vespa 80th. Producătorul italian readuce în prim-plan atmosfera anului 1946, folosind pentru această ediție o schemă cromatică istorică – Verde Pastello –, nuanță prezentă pe primele scutere produse după cel de-al Doilea Război Mondial.

Culoarea Verde Pastello, un verde deschis cu aspect retro, este aplicată nu doar carenelor, ci și unor componente care în mod obișnuit sunt cromate sau negre. Printre acestea se numără oglinzile, mânerele de susținere, marginile apărătorii frontale, capacele comenzilor, brațul suspensiei față și capacul plăcii posterioare. Vespa utilizează un finisaj lucios combinat cu accente satinate, iar șaua, inserțiile pentru trepte și mânerele sunt realizate într-o nuanță de verde ușor mai închis, pentru a păstra estetica monocromatică.

Jantele reprezintă un alt element inspirat din istoria brandului. Designul lor este influențat de jantele din tablă presată ale modelului Vespa 98 din 1946. Pentru ediția aniversară, acestea sunt finisate în aceeași nuanță Verde Pastello, au un canal tăiat tip diamant și poartă inscripția „Est. 1946”. Modelul Primavera 80th integrează, de asemenea, o priză laterală de aer funcțională, un detaliu care reamintește de arhitectura originală.

Elementele de branding sunt discrete. Scutul frontal include sigla Vespa și o plăcuță dedicată aniversării de 80 de ani, în timp ce în partea din spate se regăsește o emblemă „80 years of Vespa Est. 1946”, concepută ca marcaj distinctiv al ediției speciale.

Modelele Primavera și GTS 80th Anniversary sunt realizate ca piese de colecție și vor ocupa un loc central în programul oficial al aniversării organizate la Roma între 25 și 28 iunie 2026. Evenimentul este anunțat drept cel mai amplu din istoria Vespa, marcând cele opt decenii în care brandul italian a produs peste 160 de modele și a devenit un simbol definitoriu al stilului italian în cultura mobilității pe două roți.