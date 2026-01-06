Indian confirmă Scout Bobber 125th Anniversary pentru 2026, cu motorul de 111 CP al versiunii 101 Scout

Indian Motorcycle va marca în 2026 aniversarea a 125 de ani de existență, iar celebrarea va include lansarea unei ediții speciale Scout Bobber 125th Anniversary. Confirmarea vine din documente de omologare depuse în Australia pentru gama Scout, unde apare în mod explicit denumirea „Scout Bobber 125th Anniversary”, asociată codului intern de model SBD77.

Documentele de omologare nu includ date tehnice detaliate, însă structura codurilor de model utilizate de Indian permite identificarea unor informații esențiale. Codurile producătorului sunt formate din cinci caractere care indică, în ordine, linia de model, stilul caroseriei, nivelul de echipare, cilindreea motorului și puterea declarată.

Denumirea și primele trei litere ale codului, „SBD”, confirmă faptul că ediția aniversară are la bază Scout Bobber și este apropiată ca poziționare de versiunea Limited +Tech. Modelul Scout Bobber de serie poartă codul SBD76 și este echipat cu motorul SpeedPlus de 1.250 cmc, care dezvoltă o putere maximă declarată de 105 CP la 7.250 rpm.

În cazul ediției Scout Bobber 125th Anniversary, același motor SpeedPlus de 1.250 cmc va fi utilizat, însă ultima cifră din codul de model – „7” – indică o calibrare diferită. Aceasta este identică cu cea a modelului 101 Scout, identificat prin codul SSE77, care are o putere maximă declarată de 111 CP la 7.250 rpm. Astfel, ediția aniversară va beneficia de cea mai performantă versiune a propulsorului din gama Scout.

În acest moment, documentele nu oferă detalii legate de designul sau dotările estetice ale versiunii 125th Anniversary. Totuși, este de așteptat ca modelul să adopte elemente vizuale inspirate din istoria mărcii, inclusiv schema de culoare roșu clasic Indian și detalii dedicate aniversării.

Până în prezent, Indian Motorcycle a anunțat oficial un singur model nou pentru anul 2026, Sport Scout RT. Având în vedere importanța aniversării de 125 de ani, este de așteptat ca gama de ediții sau modele speciale să fie extinsă. Lansarea Scout Bobber 125th Anniversary ar putea avea loc în contextul unei noi etape pentru companie, în condițiile în care Polaris Industries se află în procesul de a vinde un pachet majoritar de acțiuni către fondul de investiții Carolwood LP, tranzacție estimată să fie finalizată în primul trimestru al anului viitor.