Insta360 lansează noua cameră de acțiune Ace Pro 2, în parteneriat cu SuperMotocross și Jett Lawrence

Insta360 a prezentat oficial noua cameră de acțiune Ace Pro 2, într-un pachet dezvoltat în colaborare cu campionul SuperMotocross, Jett Lawrence, și cu fratele său, Hunter Lawrence. Deși asocierea cu sporturile off-road poate sugera o utilizare exclusivă în teren accidentat, producătorul subliniază că noul model se adresează tuturor motocicliștilor, indiferent de stilul de pilotaj.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noul pachet este construit în jurul sistemului de top al companiei, o platformă AI capabilă să înregistreze în 8K. Insta360 precizează că Ace Pro 2 este adaptată atât traseelor de tip trail, cât și călătoriilor lungi pe șosea. Camera este echipată cu un senzor de 1/1.3 inci și o lentilă Leica Summarit cu un unghi de 157 de grade. Sistemul dual cu cipuri AI permite captarea imaginilor la 4K și 60 fps, iar modul PureVideo este conceput pentru performanță superioară în condiții de lumină scăzută.

Autonomia declarată este de până la 180 de minute, iar producătorul susține că bateria poate fi încărcată până la 80% în numai 18 minute. În pachetul complet sunt incluse camera Ace Pro 2, o baterie, suporturi adezive flexibile, suportul Helmet Chin Mount 2.0, un protector pentru lentilă și un card microSD de 128 GB.

Insta360 arată că suportul Helmet Chin Mount 2.0 este compatibil cu majoritatea tipurilor de căști, în timp ce suporturile adezive permit montarea camerei în diverse poziții pe motocicletă pentru a realiza cadre dinamice din mai multe unghiuri.

Pachetul are un preț recomandat de 509,99 euro, însă în prezent este disponibil la 419,99 euro în cadrul promoției de sărbători a producătorului.

Prin această lansare, Insta360 își extinde gama de produse dedicate motocicliștilor, punând accent pe tehnologie foto-video avansată și pe accesibilitatea accesoriilor necesare filmării în mișcare.