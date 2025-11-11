Honda, lider în inovație și sustenabilitate la EICMA 2025

La cea de-a 82-a ediție a salonului internațional EICMA din Milano, Honda Motor Europe Ltd. și-a reafirmat statutul de lider mondial în domeniul inovației și tehnologiei pentru motociclete, dar și în ceea ce privește sustenabilitatea și managementul responsabil al activităților sale.

Producătorul japonez a prezentat, în premieră, prototipul V3R 900 E-Compressor și prima sa motocicletă electrică, WN7, consolidând direcția companiei către mobilitatea ecologică. În același context, Honda a fost distinsă cu EICMA 2025 Sustainable Exhibitor Award, premiu acordat pentru gestionarea sustenabilă a standului expozițional.

Premiu pentru sustenabilitatea spațiului expozițional

Distincția acordată de organizatorii EICMA vine într-un an în care evenimentul a obținut din nou certificarea internațională ISO 20121 din partea TÜV NORD Italia, confirmând angajamentul față de reducerea impactului asupra mediului, economiei și societății.

Honda Motor Europe Ltd. a fost recunoscută pentru abordarea metodologică și științifică utilizată în proiectarea și construcția standului, analizată printr-un proces de Life Cycle Assessment (LCA). Acesta a permis măsurarea și reducerea semnificativă a impactului ecologic al proiectului.

Potrivit companiei, spațiul Honda din cadrul EICMA 2025 a fost conceput ca o dovadă concretă a angajamentului pentru un viitor cu amprentă redusă de carbon. În colaborare cu EFGROUP, a fost realizat un stand care îmbină designul, funcționalitatea și responsabilitatea ecologică, în deplină concordanță cu valorile tradiționale ale mărcii.

Un stand conceput pentru eficiență și reutilizare

Cu o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați, standul Honda a fost cel mai mare din întregul eveniment. Structura de rezistență este realizată din profile modulare din aluminiu reciclat (77,5%), completate de panouri decorative din MDF de plop stratificat (CARB P2).

Materialele textile utilizate pentru elementele vizuale sunt confecționate din poliester tehnic certificat OEKO-TE Standard 100, conceput pentru a fi reutilizat de mai multe ori. Platforma modulară a fost construită din panouri durabile, ușor de transportat și de montat, selectate pentru a garanta rezistență, greutate redusă și eficiență logistică.

Analiza LCA a evidențiat rezultate remarcabile: amprenta totală de carbon per eveniment a fost de 31,72 tCO2eq, ceea ce reprezintă o reducere de 97,2% comparativ cu un stand realizat din materiale tradiționale, precum PAL, PVC sau adezivi. Emisiile inițiale estimate la 1.131,3 tCO2eq sunt compensate în timp prin reutilizarea componentelor, rezultând o economie de aproximativ 1.100 de tone de CO2eq la fiecare ediție.

Declarația oficială Honda

„Suntem extrem de mândri să primim această recunoaștere importantă din partea EICMA. Câștigarea premiului Sustainable Exhibitor Award confirmă eforturile zilnice ale Honda pentru atingerea obiectivului de neutralitate a emisiilor de carbon până în 2050”, a declarat William Armuzzi, director general al Honda Motor Europe Ltd. – Italia.

„Pentru noi, sustenabilitatea nu este o destinație, ci un proces continuu care implică toate aspectele activității noastre – de la producția motocicletelor până la comunicare și evenimente”, a adăugat acesta.

Angajament continuu pentru mobilitate durabilă

Prin acest premiu, Honda își consolidează rolul de lider în tranziția către o mobilitate mai sustenabilă și mai responsabilă, în concordanță cu viziunea globală a companiei.

La ediția EICMA 2025, producătorul japonez nu a adus doar premiere tehnologice, ci și un exemplu concret de sustenabilitate aplicată, oferind un model replicabil de eficiență și respect față de mediu în industria moto.