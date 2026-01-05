Isle of Man TT pune la dispoziție gratuit imagini din 30 de ani de istorie a curselor pe circuit stradal

Organizatorii Isle of Man TT au anunțat punerea la dispoziția publicului a unor imagini și materiale video care acoperă trei decenii de competiție, din perioada 1995–2025. Conținutul este disponibil gratuit prin platforma oficială TT+, marcând una dintre cele mai ample deschideri de arhivă din istoria celebrei curse de motociclism.

Accesul la cursele Isle of Man TT a fost, de-a lungul timpului, limitat în special pentru publicul din afara Regatului Unit, fiind condiționat de transmisiuni televizate locale, abonamente sau diferențe de fus orar. Noua inițiativă permite fanilor să urmărească, fără costuri, o selecție amplă de secvențe istorice, interviuri și momente definitorii ale competiției.

Materialele publicate nu constau în transmisiuni integrale ale curselor, ci într-o arhivă organizată de episoade reprezentative din istoria recentă a TT. Aceasta include fragmente de cursă, dueluri memorabile și declarații ale piloților care au marcat competiția de-a lungul anilor, oferind context sportiv și istoric fiecărei perioade.

Printre momentele disponibile se numără evoluțiile lui Joey Dunlop înainte de dispariția sa din anul 2000, turul de 130 mph realizat de John McGuinness în 2007, precum și recordul de 135 mph stabilit de Peter Hickman în cursa Senior TT din 2018. De asemenea, arhiva urmărește parcursul lui Michael Dunlop, de la prima sa victorie la Supersport în 2009 până la obținerea celei de-a 33-a victorii TT, stabilind un nou record al competiției.

Pe lângă secvențele de cursă, platforma TT+ include interviuri și materiale dedicate rivalităților dintre piloți, contribuind la înțelegerea importanței pe care Isle of Man TT o are în cultura motociclismului. Aceste materiale documentează modul în care evenimentul a influențat cursele pe circuit stradal și carierele unor nume de referință din acest sport.

Pentru publicul internațional, disponibilitatea unei arhive extinse, accesibile la cerere și fără plată, reprezintă o schimbare semnificativă în modul de urmărire a competiției. Inițiativa oferă o perspectivă coerentă asupra evoluției TT, un eveniment cunoscut pentru caracterul său unic și pentru dificultatea traseului.

Accesul la conținut este posibil prin crearea unui cont gratuit pe platforma TT+. Lansarea arhivei are loc în contextul pregătirilor pentru sezonul 2026, care va include și modificări de regulament, precum redenumirea clasei Supertwin în Sportbike. Inițiativa oferă publicului ocazia de a explora trecutul competiției înainte de următoarea etapă din istoria Isle of Man TT.