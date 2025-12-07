Royal Enfield anunță un 2026 „cel mai aglomerat de până acum”, odată cu aniversarea a 125 de ani de existență

Royal Enfield privește către un an 2026 încărcat de lansări și evenimente, în contextul în care producătorul se pregătește să marcheze 125 de ani de activitate continuă. După o prezență puternică la MCL25 Birmingham și la EICMA Milano, constructorul indian a început deja să traseze direcțiile unui an considerat de companie drept „cel mai aglomerat de până acum”.

În cadrul salonului EICMA, Royal Enfield și-a prezentat gama pregătită pentru 2026. Printre noutăți s-au numărat Bullet 650, noile Flying Flea C6 și S6, precum și Himalayan 450 în ediția Mana Black, toate primind ulterior debutul oficial în Marea Britanie la MCL25. De asemenea, compania a introdus noi scheme cromatice pentru modelele Classic 650, HNTR 350 și Guerilla 450.

În același context, Royal Enfield a subliniat că ediția MCL25 a reprezentat „punctul de pornire ideal” pentru aniversarea a 125 de ani, festivitățile urmând să fie lansate oficial la Motoverse, în Goa, India. Vizitatorii din Birmingham au avut parte și de premiere dedicate acestui moment aniversar: Classic 650 125 Year Anniversary Edition și Shotgun 650 x Rough Crafts Limited Edition.

Standul Royal Enfield a inclus și o selecție de modele de patrimoniu și motociclete custom, precum Fuel Fury Bear 650, Sawn Off Shotgun și motocicleta de flat track a pilotului Gary Birtwistle. Acesta din urmă, fondator al școlii Dirt Craft Flat Track și responsabil pentru programul Royal Enfield Slide School, a fost prezent cu exemplarul său de competiție.

Referitor la planurile pentru 2026, compania a păstrat discreția în privința detaliilor tehnice sau a modelelor viitoare, însă a transmis printr-un comunicat intenția de a transforma anul aniversar într-unul de referință:

„Privind înainte, 2026 este pe cale să fie cel mai aglomerat an din istoria Royal Enfield. Sărbătorind 125 de ani de producție continuă, calendarul va fi plin de evenimente și anunțuri importante, menite să consolideze poziția Royal Enfield ca lider global în segmentul motocicletelor de capacitate medie.”

Deși nu au fost confirmate oficial noi lansări, există așteptări că primele modele de 750 cmc ale mărcii ar putea debuta anul viitor. Printre acestea s-ar număra Himalayan 750 și Continental GT 750, considerate următoarele evoluții naturale ale gamei Royal Enfield.

Compania se pregătește astfel pentru un an aniversar marcat de extinderea portofoliului, noi ediții speciale și o serie amplă de evenimente dedicate istoriei sale centenare.