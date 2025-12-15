SWM prezintă conceptul Bumblebee: motocicletă cu design inspirat din Transformers și bază tehnică Stormbreaker V 1200

Producătorul european SWM a atras atenția la ediția EICMA 2025 prin prezentarea unuia dintre cele mai neobișnuite concepte expuse la salonul de la Milano, motocicleta SWM Bumblebee Concept. Modelul a fost dezvăluit alături de alte premiere importante ale evenimentului și s-a remarcat imediat printr-un design puternic influențat de universul cinematografic și de televiziune Transformers, inclusiv prin schema de culoare galben intens care trimite direct la celebrul personaj Bumblebee.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Dincolo de estetica futuristă și de elementele neo-retro cu accente steampunk, conceptul SWM se bazează pe o platformă deja cunoscută. Bumblebee Concept are la bază modelul SWM Stormbreaker V 1200, o motocicletă aflată deja în comercializare pe anumite piețe europene. Această legătură tehnică oferă indicii clare asupra specificațiilor mecanice ale conceptului prezentat la EICMA.

Astfel, motocicleta este echipată cu un motor V-twin la 45 de grade, cu o capacitate de 1.200 cmc, care dezvoltă aproximativ 60 CP și un cuplu maxim de 91 Nm. Configurația ciclului include o furcă față de 49 mm, două amortizoare pe spate și un sistem de frânare format din două discuri față de 280 mm, asistate de etriere cu patru pistonașe. În forma sa de serie, Stormbreaker V 1200 are o masă de aproximativ 260 kg, iar versiunea concept Bumblebee, având în vedere elementele suplimentare de design și finisaj, este de așteptat să fie cel puțin la fel de grea.

În ceea ce privește dotările tehnologice, reprezentanții SWM nu au oferit detalii clare despre ce elemente sunt funcționale și ce țin exclusiv de statutul de concept. Instrumentarul de bord pare a fi mai degrabă decorativ, cu finisaje cromate, fără a fi confirmată utilizarea unui ecran TFT sau a unui sistem digital avansat.

Deși șansele ca SWM Bumblebee Concept să ajungă în această formă pe șoselele publice sunt reduse, publicația Motornieuws notează că producătorul nu exclude complet posibilitatea unei versiuni de serie. Conform informațiilor disponibile, SWM păstrează deschisă opțiunea de a dezvolta proiectul mai departe, semn că ideea nu a fost abandonată definitiv după prezentarea de la EICMA.

Conceptul Bumblebee completează astfel gama de propuneri neconvenționale expuse la EICMA 2025 și evidențiază direcția experimentală pe care unii producători aleg să o exploreze, combinând platforme tehnice existente cu un design spectaculos și referințe culturale puternice.