Jonny Walker aduce primul titlu EnduroCross pentru Triumph Factory Racing în sezonul 2025

Jonny Walker a încheiat sezonul 2025 al AMA EnduroCross în postura de câștigător al titlului general, pilotând modelul TF 450-E al echipei Triumph Factory Racing Enduro Team. După șase etape disputate în săli din întreaga Americă, pilotul britanic a obținut primul său titlu în EnduroCross și, totodată, cea mai importantă performanță a constructorului britanic în competițiile americane indoor de off-road.

Sezonul a debutat cu o victorie pentru Walker în prima etapă, rezultat care l-a plasat imediat printre favoriți. În a doua rundă, acesta a încheiat pe poziția a doua, menținând ritmul în lupta pentru titlu. A treia etapă, desfășurată la Idaho Falls, l-a găsit din nou pe britanic pe locul secund, continuând o serie constantă care avea să devină semnul distinctiv al campaniei sale.

Runda a patra, găzduită la Redmond, a reprezentat un moment decisiv. Pe un traseu tehnic și într-un context competițional intens, Walker a reușit încă un loc doi, rămânând aproape de lider înainte de ultimele două etape ale campionatului.

Revirimentul s-a produs la Reno, în penultima rundă, unde pilotul Triumph a câștigat toate cele trei manșe ale serii, reducând ecartul față de lider la doar trei puncte. Performanța a marcat una dintre cele mai dominante apariții ale sale în sezon și a demonstrat potențialul tehnic al modelului TF 450-E.

Finala din Everett a decis titlul într-o atmosferă tensionată. Walker a obținut un rezultat 1-1-2, suficient pentru a adjudeca victoria etapei și pentru a încheia sezonul pe primul loc, asigurând atât primul său titlu în AMA EnduroCross, cât și primul pentru Triumph Factory Racing Enduro Team, la mai puțin de un an de la debutul competitiv al motocicletei TF 450-E.

Reacții din partea echipei

„Am reușit să încheiem aici, la Everett, cu titlul în buzunar. Am mers 1-1-2 pe un traseu foarte dificil, chiar dacă am făcut câteva greșeli la început”, a declarat Jonny Walker după finală. Acesta a explicat că a reușit victoria în prima manșă pornind din al doilea rând, ceea ce i-a oferit încredere pentru continuarea serii. „Știam că un loc doi în ultima manșă era suficient, deși aș fi vrut să câștig, dar ruperea manetei de schimbător a complicat lucrurile. Sunt foarte mulțumit de cum a decurs campionatul”.

Paul Edmondson, managerul Triumph Factory Racing Enduro Team, a subliniat importanța momentului pentru echipă: „Obținerea unor victorii este grozav, dar primul campionat indoor pentru Triumph este ceva special. Jonny a pilotat extraordinar exact atunci când a contat cel mai mult”.

La nivel de program competițional global, Ian Kimber, responsabil al departamentului de curse la Triumph Motorcycles, a evidențiat adaptarea rapidă a lui Walker la motocicleta de 450 cmc: „Tranziția lui Jonny de la 250 la 450 a fost incredibilă. Stilul său lin a pus în valoare motocicleta, iar rezultatul final arată clar ce poate face modelul TF 450-E la cel mai înalt nivel”.

TF 450-E – modelul care a adus titlul

Triumph a anunțat că TF 450-E este deja disponibil în rețeaua de dealeri specializați în motocross și enduro, cu un preț de pornire de 10.395 euro. Modelul, dezvoltat împreună cu sportivi precum Ivan Cervantes și Paul Edmondson, dispune de un cadru ușor din aluminiu, tehnologie de top pentru off-road și ergonomii orientate spre competiție. Grafica Triumph Performance Yellow completează designul inspirat de motocicletele de curse.

Toate modelele din gama off-road beneficiază de suport global, prin dealerii specializați Triumph și serviciul permanent de comandă și livrare pentru piese.

Următorul obiectiv al echipei este debutul în sezonul 2026 al FIM SuperEnduro, programat în Gliwice, Polonia, pe 13 decembrie.