OPINIE Ce am învățat din sezonul 2025 de Formula 1?

Cea de-a 75-a ediția a campionatului mondial de Formula 1 s-a încheiat ieri, cu victoria lui Lando Norris (McLaren) în clasamentul piloților, deși Max Verstappen (Red Bull) s-a impus în ultima cursă a sezonului, din Abu Dhabi. După 24 de Mari Premii pe circuitele lumii și o victorie clară a McLaren în ambele campionate, putem să punem întrebarea: cu ce am rămas din acest sezon?

McLaren a construit un monopost de excepție

Pe lângă victoria la piloți, cel mai de notat câștig al sezonului este cel al echipei din Woking. McLaren MCL39 este un monpost care poate fi numit un all-rounder. Echipa a venit după o victorie la limită în 2024, McLaren fiind în fața celor de la Ferrari cu doar 14 puncte. Dar anul acesta situația s-a schimbat cu totul. Echipa din Woking a fost lider detașat pe tot parcursul sezonului, cu 364 de puncte în fața celor de la Mercedes, echipa de pe locul 2.

Și Williams a avut o traiectorie ascendentă. De la locul 9 în sezonul trecut (17 puncte), echipa a terminat sezonul de anul acesta cu de 8 ori mai multe puncte (137 de puncte). Din zona de midfield, Aston Martin a avut cel mai mult de suferit, după ce a coborât pe locul 7 și, probabil, determinând alegerea lui Adrian Newey ca șef de echipă.

Red Bull și-a păstrat locul 3 obținut și anul anterior, deși în multe situații mașina dezvoltată în Milton Keynes a fost cea mai rapidă. Poziția în clasament poate fi și din cauza faptului că Red Bull a fost o echipă de un pilot, coechipierii lui Max Verstappen nereușind să îl ajute prea mult. Clasamentul final al echipelor arată astfel:

Cum le-a făcut McLaren viața dificilă piloților săi

Deși piloții nu au fost perfecți pe tot parcursul sezonului, Norris și Piastri au încercat să scoată tot ce e mai bun din monopostul MCL39. Doar că, uneori, McLaren nu le-a dat ocazia să demonstreze ce pot din cauza strategiilor echipei.

Să începem cu cel mai recent exemplu: Marele Premiu din Qatar. Deși Piastri a dominat cursa de sprint și a obținut și pole position pentru cursa de ziua următoare, un Safety Car timpuriu, combinat cu limita de maximum 25 de tururi / set de cauciucuri, a făcut ca echipa să își mențină strategia, și în ultimele tururi să monteze cele mai moi cauciucuri noi de care echipa dispunea. Asta i-a adus victoria lui Max Verstappen, care a intrat la boxe când a fost lansat Safety Car-ul în turul 7 și a obținut un avantaj al pneurilor.

Influența papaya rules în campionatul piloților

Potrivit jurnalistului BBC Tasnim Chowdhury, papaya rules este un cod de conduită pentru piloți. Papaya vine de la culoarea echipei, Papaya Orange. În esență, acesta le reamintește piloților că sunt liberi să concureze, dar trebuie să mențină lupta corectă, curată și să evite coliziunile.

Andrea Stella, directorul echipei McLaren, a declarat că atât Piastri, cât și Norris au fost implicați în crearea codului. Acesta asigură, de asemenea, egalitatea și corectitudinea între cei doi piloți, întrucât McLaren nu are un pilot desemnat „numărul unu”.

„Regulile papaya sunt: este coechipierul tău, concurează cu el din greu, concurează curat, nu faceți contact. (…) În fond, este vorba doar de respectul față de coechipier”, a declarat Zak Brown, CEO al McLaren Racing.

Dar coliziunile aproape că s-au întâmplat, în Austria, dar au și avut loc, în Canada. Acolo Norris, probabil din dorința de a îl depăși pe coechipierul său cât mai repede, a intrat în spatele lui Piastri, și a provocat astfel daune monopostului australianului, dar și distrugerea propriului McLaren.

Înainte de Marele Premiu din Abu Dhabi se punea problema dacă papaya rules vor fi aplicate, și internauții puneau problema în felul următor:

Dacă Piastri este în fața lui Norris, ce faci? Îi ceri să se dea la o parte, sau îl pui pe Norris să își câștige locul?

Din fericire nu a fost nevoie să aflăm răspunsul la întrebare, întrucât Lando Norris a ieșit campion mondial, fapt ce merită o întrebare:

Merită Lando Norris trofeul de campion mondial?

Aceasta este o întrebare controversată. Pe scurt, da, Lando Norris merită să fie campion mondial. De fapt, oricine ar fi ieșit campion în Marele Premiu din Abu Dhabi ar fi meritat să fie numit așa, din diferite motive.

Deși a făcut destul de multe greșeli, Norris a reușit să capitalizeze unde coechipierul său, Oscar Piastri, a făcut erori. În ultimele curse, s-a văzut că Piastri nu era tocmai în forma în care a fost când a condus campionatul pentru 15 weekend-uri. A făcut greșeli în Mexic, ceea ce l-a făcut să termine cursa de atunci pe locul 5. Dacă Piastri ar fi câștigat campionatul, ar fi din pricina minții sale limpezi în situații limită, și a spiritului său extrem de calm și calculat.

Dacă Verstappen ar fi câștigat, ar fi fost una dintre cele mai bune povești de revenire din istoria „Marelui Circ”. Pentru o bună perioadă a anului, Max Verstappen a fost exclus din cursa pentru campionatul mondial. Dar, de la un deficit de 104 puncte după Marele Premiu al Olandei, acesta a ajuns să termine sezonul la două puncte de titlul de campion mondial. Sigur, și erorile celor de la McLaren l-au ajutat, precum dubla descalificare din Vegas, dar și pilotajul olandezului l-a ajutat să fie la o mică distanță de cel de-al cincilea titlu consecutiv de campion mondial.

Desigur, McLaren a avut un rol important în victoria lui Norris, dar a contribuit și la revenirea lui Max. Dar echipa din Woking, alături de pilotul din Glastonbury, reușesc o dublă de invidiat: campioni și la piloți, și la constructori.

Cui spunem adio la final de 2025

Ultima cursă a anului marchează și un final pentru mai multe elemente. În primul rând, mașinile de tip ground effect vor dispărea de pe grila de start, și vor fi înlocuite cu unele mai simple din punct de vedere aerodinamic. Totuși, acestea ar putea fi cu „până la 2,5 secunde mai lente” decât actuala generație.

Cu toate acestea, finalul de an reprezintă un moment de ușurare pentru unii piloți. Potrivit SportBible,com, în cooldown room după cursa din Abu Dhabi, Oscar Piastri a spus că se bucură că nu va mai conduce acest tip de monoposturi, iar Lewis Hamilton este deja renumit pentru dificultatea de a se adapta la acest tip de monoposturi.

Pe urmă, spunem adio și sistemului DRS (Drag Reduction System). Prima dată acționat de Jenson Button în 2011, acesta deschidea o clapetă pe eleronul din spate dacă pilotul era la maximum o secundă față de cel pe care vrea să-l depășească și oferea un adaos de aproximativ 20 km/h la viteza maximă a mașinii. La începutul acestei generații de mașini, DRS-ul era folosit strategic, după cum ne amintim de lupta dintre Charles Leclerc (Ferrari) și Max Verstappen (Red Bull) pe circuitul din Bahrain din 2022.

Ne luăm la revedere și de la Renault ca furnizor de sisteme de propulsie pentru Formula 1. După o carieră de aproape 50 de ani în furnizarea de motoare pentru diverse echipe, facilitatea din Viry-Chatillon va fi transferată către producătorul auto Renault pentru tehnologie pentru mașini electrice. Astfel, Alpine va deveni client Mercedes-AMG pentru sistemul de propulsie, ceea ce poate propulsa echipa mai sus de ultimul loc.

Din perspectiva piloților, ne-am luat la revedere deja de la Jack Doohan, care a concurat pentru Alpine pentru doar șase curse, două dintre ele nereușind să le termine. Dar și Yuki Tsunoda va părăsi grila de start de anul viitor, locul său fiind luat de Isack Hadjar (VCARB). Japonezul va avea roluri de pilot de rezervă și de teste pentru Red Bull.

Nu în ultimul rând, ne vom lua rămas bun și de la Sauber. Începând cu pretestările de la începutul anului 2026, echipa Kick Sauber se va transforma în Audi, ceea ce va pune capăt unei istorii de 32 de ani în „Marele Circ”. Piloți precum Robert Kubica, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc sau Kimi Räikkönen au pilotat monoposturile echipei elvețiene. În ianuarie anul acesta, Audi a cumpărat 100% din Sauber pentru 600 de milioane de euro.

Ce noutăți vom avea anul viitor

Care sunt noutățile următorului sezon? Cadillac va fi cea de-a unsprezecea echipă de Formula 1. Ultima dată când am avut atâtea echipe pe grila de start a fost în 2016, când Haas a devenit prima echipă americană în Formula 1. Piloții celei de-a doua echipe americane vor fi Valtteri Bottas (ex-Alfa Romeo, Mercedes și Williams) și Sergio Perez (ex-Red Bull, Racing Point, Force India, McLaren și Sauber).

Vom avea și un nou circuit în Spania, pe străzile Madridului. Denumit „Madring”, acesta va avea loc la aproape trei luni după cel din Catalonia. Asta a stârnit o serie de proteste care cer oprirea proiectării circuitului, deși proiectul este susținut de Carlos Sainz (Williams), născut și crescut în Madrid. Potrivit iAM Sport, sloganul sub care protestul s-a ținut a fost „Cartierul nostru nu este pistă de curse”.

În concluzie, anul 2025 a fost unul captivant pentru fanii Formula 1. Desigur, nu a ajuns la nivelul de blockbuster al sezonului din 2021, dar trebuie să apreciem că am avut o luptă pentru campionat până în ultima cursă. Iar 2026 promite să vină cu noi provocări pentru piloți, dar și o nouă eră a celor mai complexe monoposturi din lume.