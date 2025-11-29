dark
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Formula 1: Oscar Piastri confirmă forma senzațională și va pleca din pole position în Qatar / Norris pe locul 2, Verstappen pe 3 / Hamilton eliminat din nou în Q1

Ionuț Tăpălagă
29 noiembrie 2025
Oscar PIASTRI McLaren F1 Team
Sursa foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
Oscar Piastri și-a continuat weekendul impecabil din Qatar, obținând pole-ul în calificările de sâmbătă și confirmând forma extraordinară arătată pe tot parcursul weekendului. Australianul a profitat de o sesiune Q3 extrem de disputată, iar turul său de 1:19.387 s-a dovedit imbatabil, suficient pentru a-l plasa în fața coechipierului său de la McLaren, Lando Norris.

Norris părea favorit la pole după primele încercări rapide, însă o ieșire largă în virajul 2 i-a compromis turul final, lăsându-l la 0,108 secunde în spatele lui Piastri. Max Verstappen a completat top 3, olandezul rămânând la puțin peste o zecime de britanic, într-o sesiune în care toți trei pretendenții la titlu s-au regăsit în fruntea grilei.

George Russell a obținut cel mai bun rezultat al Mercedes, clasându-se al patrulea, în timp ce Kimi Antonelli a impresionat încă o dată, ducându-se până pe locul 5. În spatele lor au urmat Carlos Sainz, Fernando Alonso, Pierre Gasly și Charles Leclerc, ultimul închizând top 10 al calificărilor de la Lusail.

Nico Hülkenberg a ratat intrarea în Q3 pentru doar 0,003 secunde, fiind eliminat în Q2 alături de Liam Lawson, Ollie Bearman și Gabriel Bortoleto, acesta din urmă pierzând timp prețios după ce a atins pietrișul în ultimul tur rapid. Alex Albon a părăsit și el sesiunea în Q2 și rămâne sub investigație pentru un incident în pit lane.

În Q1, Yuki Tsunoda – aflat într-o zi altfel excelentă după Sprint – a fost din nou eliminat prematur, în același segment cu Esteban Ocon și Lewis Hamilton. Pentru Hamilton, aceasta marchează a treia eliminare consecutivă în Q1, într-o perioadă foarte dificilă pentru septuplul campion mondial. Lance Stroll și Franco Colapinto au completat lista celor care au părăsit sesiunea încă din prima parte.

Rezultate calificări – Marele Premiu al Qatarului 2025

Pos Pilot Echipă Timp Diferență
1 Oscar Piastri McLaren 1:19.387
2 Lando Norris McLaren 1:19.495 +0.108
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:19.651 +0.264
4 George Russell Mercedes 1:19.662 +0.275
5 Kimi Antonelli Mercedes 1:19.846 +0.459
6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:20.114 +0.727
7 Carlos Sainz Williams 1:20.287 +0.900
8 Fernando Alonso Aston Martin 1:20.418 +1.031
9 Pierre Gasly Alpine 1:20.477 +1.090
10 Charles Leclerc Ferrari 1:20.561 +1.174
11 Nico Hülkenberg Kick Sauber 1:20.353 Eliminat Q2
12 Liam Lawson Racing Bulls 1:20.433 Eliminat Q2
13 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:20.438 Eliminat Q2
14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:20.534 Eliminat Q2
15 Alexander Albon Williams 1:20.629 Eliminat Q2
16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:20.761 Eliminat Q1
17 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:20.864 Eliminat Q1
18 Lewis Hamilton Ferrari 1:20.907 Eliminat Q1
19 Lance Stroll Aston Martin 1:21.058 Eliminat Q1
20 Franco Colapinto Alpine 1:21.137 Eliminat Q1
