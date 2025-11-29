Formula 1: Oscar Piastri confirmă forma senzațională și va pleca din pole position în Qatar / Norris pe locul 2, Verstappen pe 3 / Hamilton eliminat din nou în Q1

Oscar Piastri și-a continuat weekendul impecabil din Qatar, obținând pole-ul în calificările de sâmbătă și confirmând forma extraordinară arătată pe tot parcursul weekendului. Australianul a profitat de o sesiune Q3 extrem de disputată, iar turul său de 1:19.387 s-a dovedit imbatabil, suficient pentru a-l plasa în fața coechipierului său de la McLaren, Lando Norris.
Norris părea favorit la pole după primele încercări rapide, însă o ieșire largă în virajul 2 i-a compromis turul final, lăsându-l la 0,108 secunde în spatele lui Piastri. Max Verstappen a completat top 3, olandezul rămânând la puțin peste o zecime de britanic, într-o sesiune în care toți trei pretendenții la titlu s-au regăsit în fruntea grilei.
George Russell a obținut cel mai bun rezultat al Mercedes, clasându-se al patrulea, în timp ce Kimi Antonelli a impresionat încă o dată, ducându-se până pe locul 5. În spatele lor au urmat Carlos Sainz, Fernando Alonso, Pierre Gasly și Charles Leclerc, ultimul închizând top 10 al calificărilor de la Lusail.
Nico Hülkenberg a ratat intrarea în Q3 pentru doar 0,003 secunde, fiind eliminat în Q2 alături de Liam Lawson, Ollie Bearman și Gabriel Bortoleto, acesta din urmă pierzând timp prețios după ce a atins pietrișul în ultimul tur rapid. Alex Albon a părăsit și el sesiunea în Q2 și rămâne sub investigație pentru un incident în pit lane.
În Q1, Yuki Tsunoda – aflat într-o zi altfel excelentă după Sprint – a fost din nou eliminat prematur, în același segment cu Esteban Ocon și Lewis Hamilton. Pentru Hamilton, aceasta marchează a treia eliminare consecutivă în Q1, într-o perioadă foarte dificilă pentru septuplul campion mondial. Lance Stroll și Franco Colapinto au completat lista celor care au părăsit sesiunea încă din prima parte.
|Pos
|Pilot
|Echipă
|Timp
|Diferență
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:19.387
|—
|2
|Lando Norris
|McLaren
|1:19.495
|+0.108
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|1:19.651
|+0.264
|4
|George Russell
|Mercedes
|1:19.662
|+0.275
|5
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:19.846
|+0.459
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|1:20.114
|+0.727
|7
|Carlos Sainz
|Williams
|1:20.287
|+0.900
|8
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:20.418
|+1.031
|9
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:20.477
|+1.090
|10
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:20.561
|+1.174
|11
|Nico Hülkenberg
|Kick Sauber
|1:20.353
|Eliminat Q2
|12
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:20.433
|Eliminat Q2
|13
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|1:20.438
|Eliminat Q2
|14
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|1:20.534
|Eliminat Q2
|15
|Alexander Albon
|Williams
|1:20.629
|Eliminat Q2
|16
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|1:20.761
|Eliminat Q1
|17
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|1:20.864
|Eliminat Q1
|18
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:20.907
|Eliminat Q1
|19
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:21.058
|Eliminat Q1
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|1:21.137
|Eliminat Q1