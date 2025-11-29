Formula 1: Oscar Piastri confirmă forma senzațională și va pleca din pole position în Qatar / Norris pe locul 2, Verstappen pe 3 / Hamilton eliminat din nou în Q1

Oscar Piastri și-a continuat weekendul impecabil din Qatar, obținând pole-ul în calificările de sâmbătă și confirmând forma extraordinară arătată pe tot parcursul weekendului. Australianul a profitat de o sesiune Q3 extrem de disputată, iar turul său de 1:19.387 s-a dovedit imbatabil, suficient pentru a-l plasa în fața coechipierului său de la McLaren, Lando Norris.

Norris părea favorit la pole după primele încercări rapide, însă o ieșire largă în virajul 2 i-a compromis turul final, lăsându-l la 0,108 secunde în spatele lui Piastri. Max Verstappen a completat top 3, olandezul rămânând la puțin peste o zecime de britanic, într-o sesiune în care toți trei pretendenții la titlu s-au regăsit în fruntea grilei.

George Russell a obținut cel mai bun rezultat al Mercedes, clasându-se al patrulea, în timp ce Kimi Antonelli a impresionat încă o dată, ducându-se până pe locul 5. În spatele lor au urmat Carlos Sainz, Fernando Alonso, Pierre Gasly și Charles Leclerc, ultimul închizând top 10 al calificărilor de la Lusail.

Nico Hülkenberg a ratat intrarea în Q3 pentru doar 0,003 secunde, fiind eliminat în Q2 alături de Liam Lawson, Ollie Bearman și Gabriel Bortoleto, acesta din urmă pierzând timp prețios după ce a atins pietrișul în ultimul tur rapid. Alex Albon a părăsit și el sesiunea în Q2 și rămâne sub investigație pentru un incident în pit lane.

În Q1, Yuki Tsunoda – aflat într-o zi altfel excelentă după Sprint – a fost din nou eliminat prematur, în același segment cu Esteban Ocon și Lewis Hamilton. Pentru Hamilton, aceasta marchează a treia eliminare consecutivă în Q1, într-o perioadă foarte dificilă pentru septuplul campion mondial. Lance Stroll și Franco Colapinto au completat lista celor care au părăsit sesiunea încă din prima parte.

Rezultate calificări – Marele Premiu al Qatarului 2025