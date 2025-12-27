Gianpiero Lambiase, inginerul de cursă lungă al lui Max Verstappen, este tot mai aproape de a semna cu Aston Martin, transmite The Race.

Conform informațiilor sursei citate, Lambiase este dorit de Aston Martin pentru un post de conducere.

Nu este o întâmplare că Aston Martin îl dorește pe Lambiase: inginerul a colaborat foarte bine o perioadă îndelungată la RedBull cu Adrian Newey.

Este cunoscut faptul că Newey a început din luna martie a acestui an munca la Aston Martin, iar obiectivul este unul clar: echipa de la Silverstone să devină campioană a lumii în Formula 1.

