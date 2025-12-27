dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Red Bull riscă o pierdere majoră / Omul-cheie al lui Verstappen, la un pas de Aston Martin

Redacția TechRider
27 decembrie 2025
Max Verstappen
Sursa foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Gianpiero Lambiase, inginerul de cursă lungă al lui Max Verstappen, este tot mai aproape de a semna cu Aston Martin, transmite The Race.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Conform informațiilor sursei citate, Lambiase este dorit de Aston Martin pentru un post de conducere.

Nu este o întâmplare că Aston Martin îl dorește pe Lambiase: inginerul a colaborat foarte bine o perioadă îndelungată la RedBull cu Adrian Newey.

Este cunoscut faptul că Newey a început din luna martie a acestui an munca la Aston Martin, iar obiectivul este unul clar: echipa de la Silverstone să devină campioană a lumii în Formula 1.

Citește mai multe pe G4Media

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...