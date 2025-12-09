Kawasaki devine cel mai bine vândut brand de motociclete din SUA, depășind liderii tradiționali

Piața moto din Statele Unite a înregistrat o schimbare neașteptată în 2025, după ce Kawasaki a devenit cel mai bine vândut brand de motociclete la nivel național, conform datelor publicate de MotorCyclesData pentru perioada ianuarie–septembrie. Producătorul japonez a raportat o creștere anuală de 14,2%, suficient pentru a prelua poziția de lider într-o piață aflată în declin.

Harley-Davidson, considerată de peste un secol un simbol al culturii moto americane, a coborât de pe locul secund pe locul al treilea, după o scădere de 15,9% a vânzărilor. Brandul a traversat în ultimele luni o serie de dificultăți, inclusiv diminuarea veniturilor și tensiuni interne la nivelul conducerii, elemente care au influențat semnificativ poziția companiei pe piață.

Locul al doilea a revenit Honda, care anul trecut ocupa prima poziție în topul vânzărilor din SUA. Producătorul japonez a început anul cu o ușoară creștere de 3%, însă a încheiat perioada analizată cu un declin general de 8%.

Raportul MotorCyclesData vine într-un context economic dificil. Vânzările de motociclete din SUA au scăzut cu peste 9% în prima jumătate a anului, reprezentând cel mai slab debut de an din ultimii zece. Trimestrul al treilea a continuat trendul negativ, cu o scădere de 0,5%, iar bilanțul pe primele nouă luni indică o contracție de 6,5% față de anul precedent. În ciuda acestor cifre, piața americană rămâne a 14-a ca mărime la nivel mondial și una dintre cele mai stabile în mod tradițional.

Performanța Kawasaki în SUA contrastează cu rezultatele globale ale companiei. În Asia de Sud-Est, regiune care generează aproximativ 40% din vânzările mondiale ale producătorului, scăderea a fost de circa 15% în prima jumătate a anului. Pe piața americană însă, modelele din gamele Ninja și Vulcan – în special Ninja 500, Ninja 650 și Vulcan S – au contribuit decisiv la creșterea brandului.

În clasament, Yamaha ocupă locul al patrulea, cu un declin de 0,4%, urmată de KTM, care înregistrează cea mai abruptă scădere dintre primele poziții, de 23,8%. Indian Motorcycle, cu o creștere de 4,9%, se află pe locul al șaselea, urmată de Suzuki (-13,7%) și BMW (-10,8%).

O tendință vizibilă în datele analizate este avansul producătorilor japonezi, care ocupă două dintre primele trei poziții și trei dintre primele cinci. Modelele accesibile și considerate fiabile au influențat preferințele cumpărătorilor într-o perioadă caracterizată de sensibilitate crescută la preț.

Exemplele de prețuri confirmă această orientare. Kawasaki Ninja 500 pornește de la 5.399 de dolari, Honda XR150L de la 3.299 de dolari, iar Yamaha V Star 250 de la 4.799 de dolari. În comparație, cele mai accesibile modele Harley-Davidson și Indian – Nightster și Scout Sixty – încep de la 9.999 de dolari. BMW G 310 R, cu un preț de 5.195 de dolari, a avut vânzări reduse și ar putea fi retras din producție anul viitor.

Totodată, producători precum Royal Enfield și CFMoto continuă să câștige teren în Statele Unite datorită raportului calitate-preț, în timp ce branduri premium precum Ducati, MV Agusta sau Norton rămân opțiuni pentru segmentul superior al pieței.

Datele recente indică o piață americană aflată în reorganizare, în care competitivitatea se mută către brandurile care pot oferi modele accesibile și fiabile într-un context economic volatil.