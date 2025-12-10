Un Honda Dream CB50R din 2004, aflat încă în lada originală și niciodată utilizat, a fost scos la vânzare în Damme, Belgia, prin intermediul platformei Iconic Motorbikes. Modelul a fost lansat ca omagiu adus istoriei timpurii a competițiilor moto Honda, care au debutat în clasa de 50 cmc, și este astăzi considerat o piesă de colecție.

Honda a produs, de-a lungul anilor, numeroase motociclete emblematice, inclusiv modele de competiție precum Fireblade sau NSR500. Dream CB50R a fost conceput ca o reinterpretare modernă a Honda RC110 din 1962 și reprezintă partea mai puțin cunoscută, dar importantă, a tradiției mărcii japoneze în segmentul micilor motociclete de curse.

Exemplarul scos acum la vânzare nu a fost scos niciodată din ambalajul original, ceea ce îi conferă o valoare crescută pe piața colecționarilor. Conform datelor furnizate de Iconic Motorbikes, motocicleta este echipată cu un motor în patru timpi care dezvoltă 7 CP, cuplat la o cutie de viteze cu șase trepte. Modelul include mai multe elemente tehnice inspirate din motocicletele de competiție.

CB50R nu dispune de demaror electric sau pedală de pornire; motocicleta trebuie pornită prin împingere. Greutatea redusă, de aproximativ 70 kg, facilitează acest proces. Modelul nu este echipat nici cu odometru, în conformitate cu filosofia sa pur orientată spre circuit.

Pentru livrare, potențialii cumpărători pot completa un formular pe site-ul Iconic Motorbikes, unde primesc ulterior o ofertă personalizată în funcție de destinație. Dacă se dorește achiziționarea de piese suplimentare odată cu motocicleta, acestea pot fi menționate în același formular; casa de licitații precizează că astfel de componente pot fi comandate prin HRC în Japonia.

Motocicleta este prezentată ca fiind complet originală și echipată cu pneurile Bridgestone cu care a fost livrată în 2004. Prețul de listare este de 22.000 de euro.