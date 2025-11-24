KTM – Pierer Mobility renunță oficial la divizia de biciclete pe fondul preluării de către Bajaj

Grupul Pierer Mobility, compania-mamă a mărcilor KTM, Husqvarna și GasGas, a anunțat oficial ieșirea completă din sectorul bicicletelor, proces început încă din 2023 și accelerat în 2025, odată cu schimbările majore din structura de proprietate. Decizia vine imediat după confirmarea preluării controlului de către Bajaj, care a început să reorganizeze portofoliul grupului.

În 2021, Pierer Mobility a achiziționat producătorul de biciclete Felt Bicycles, într-o perioadă în care cererea pentru produse recreaționale crescuse sub influența pandemiei. Felt fusese parte dintr-o serie mai amplă de achiziții în segmentul mobilității alternative, o strategie care părea firească la momentul respectiv, în contextul în care și alte companii moto extindeau portofoliile dincolo de motociclete.

Între timp însă, situația s-a schimbat semnificativ. Până la începutul anului 2025, grupul renunțase deja la R Raymon, o altă marcă de biciclete dobândită anterior. Discuțiile privind o posibilă separare de Felt circulau încă din 2023, însă au rămas în plan secund până la instalarea noii conduceri.

La finalul lunii noiembrie 2025, imediat după anunțul oficial că Bajaj a devenit noul acționar majoritar și de control, Pierer Mobility a comunicat vânzarea Felt Bicycles. Cumpărătorii sunt chiar directorii executivi ai companiei Felt, Florian Burguet și Cesar Rojo, care dețineau deja pachete minoritare de acțiuni. Planul anunțat este ca Felt să își continue activitatea din două sedii, în Spania și America de Nord.

Tranzacția nu este încă finalizată, dar se află pe ultima sută de metri și este programată să se încheie până la finalul anului 2025, potrivit reprezentanților Pierer Mobility AG. Grupul, care urmează să își schimbe denumirea în Bajaj Mobility AG, precizează că strategia sa viitoare se concentrează exclusiv pe cele trei mărci moto din portofoliu — KTM, Husqvarna și GasGas — fără alte ramificații în zona bicicletelor, a vehiculelor X-Bow sau a altor divizii care nu țin de activitatea principală.

Anunțul marchează închiderea definitivă a unei etape scurte, dar intense, în care Pierer s-a extins dincolo de domeniul motocicletelor, pentru a se întoarce acum la un model de afaceri centrat strict pe brandurile sale moto.