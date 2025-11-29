KTM pregătește noua 990 Adventure, model-cheie în strategia post-restructurare

KTM continuă dezvoltarea viitoarei 990 Adventure, un model aflat în lucru cu mult înaintea restructurării interne din 2025. Observațiile recente din zona sediului din Mattighofen indică faptul că proiectul a intrat în etapa finală, în contextul în care segmentul motocicletelor adventure de clasă medie rămâne unul dintre cele mai importante pe piețele din Europa și America de Nord.

Reorganizare internă și repoziționarea strategiei de model

La începutul anului 2025, KTM a trecut printr-o restructurare amplă, care a vizat atât reducerea personalului, cât și redefinirea direcției de dezvoltare. Sub conducerea oficializată a partenerului Bajaj, grupul prioritizează acum brandul KTM, iar proiectele aflate deja într-un stadiu avansat — precum actualizarea lui 790 Duke sau lansarea lui 690 Rally — sunt pregătite pentru introducerea în gamă. În această categorie se înscrie și 990 Adventure, considerat un model esențial în viitoarea structură a producătorului.

Motorul LC8c, baza noii generații

Noul model își preia denumirea de la motorul paralel-twin LC8c revizuit fundamental, același utilizat pe 990 Duke. Unitatea produce 123 CP și are o cilindree reală de 947 cmc în versiunea naked, însă pentru varianta Adventure este anticipat un reglaj diferit, orientat spre o curbă de cuplu mai puternică. Arhitectura motorului rămâne în mare parte comună cu cea a lui Duke, dar evacuarea este reproiectată cu un colector mare și un amortizor poziționat mai jos decât la 790 Adventure. Astfel, noua motocicletă folosește bascula specifică, cu formă de „banană”, adaptată configurației sistemului de evacuare.

Șasiu reproiectat și răcire îmbunătățită

Structura de bază a cadrului amintește de cea a lui 990 Duke, însă prototipurile 990 Adventure introduc un subcadru spate turnat din aluminiu, integrat în construcție. Această soluție permite o siluetă mai suplă și contribuie la reducerea greutății.

Radiatorul este împărțit în două unități, o abordare adoptată de la 1390 Super Adventure și întâlnită tot mai des în industrie. Această arhitectură conduce la o carenă mai lată și la o capacitate de răcire crescută.

Linii de design noi și absența rezervoarelor coborâte

Primele prototipuri sugerează un design mai coerent decât la 790 Adventure, inclusiv prin renunțarea la rezervoarele amplasate jos, în fața picioarelor — element distinctiv al generațiilor 790 și 890. Direcția stilistică urmează liniile noilor 390 Adventure și viitorului 690 Rally, inspirate în parte de moștenirea Dakar a companiei.

Partea frontală este mult mai verticală, iar zona va integra un ecran tactil mare, în format portret, introdus în premieră pe 1390 Super Adventure. Sistemul de iluminare montat pe prototip este încă provizoriu, dar decupajul frontal sugerează o unitate finală mai compactă decât la modelele Adventure precedente.

O denumire cu istorie și un calendar probabil al lansării

Numele „990 Adventure” este considerat stabilit, reluând denumirea unei game care, în urmă cu aproape două decenii, reprezenta vârful ofertei KTM și care a evoluat ulterior către actualul 1390 Super Adventure.

Deocamdată, momentul premierei rămâne neconfirmat oficial. Stadiul avansat al prototipului indică apropierea ultimei faze de dezvoltare, proces care necesită în mod obișnuit aproximativ un an până la producția de serie. În aceste condiții, lansarea nu este așteptată înainte de primăvara anului 2027.