KTM repoziționează modelul 790 Duke, un element-cheie în strategia viitoare a mărcii

KTM pregătește o repoziționare a modelului 790 Duke, una dintre motocicletele esențiale din portofoliul producătorului austriac, în contextul unei strategii mai ample de reorganizare și concentrare asupra segmentelor considerate fundamentale pentru brand. Motocicletele naked rămân un pilon central pentru KTM, iar viitoarea generație a modelului 790 Duke este așteptată să joace un rol și mai important în această direcție.

Procesul de restructurare al companiei, demarat în vara acestui an, este prezentat sub conceptul de „focus și simplificare”, un mesaj reluat constant la sediul KTM din Mattighofen. Potrivit reprezentanților mărcii, această realiniere are ca obiectiv revenirea la punctele forte care au definit compania de-a lungul timpului. De la lansarea primului Duke, la mijlocul anilor ’90, motocicletele naked au reprezentat o componentă centrală a identității KTM.

Modelul 790 Duke are o importanță aparte, în special pentru piața europeană, unde se adresează unei baze largi de clienți. Acesta a înlocuit, la momentul lansării, monocilindrul 690 Duke, devenind primul model KTM echipat cu un motor bicilindru paralel. După doar doi ani, platforma a evoluat în 890 Duke, care ulterior a fost dezvoltată în 990 Duke, poziționat în prezent între clasa medie și modelul de vârf 1390 Super Duke R, echipat cu motor V-twin.

Reintrodus în gamă, 790 Duke și-a consolidat rapid statutul în portofoliul KTM, fiind recunoscut pentru agilitate și masă redusă, caracteristici considerate reprezentative pentru ADN-ul mărcii. Dezvoltarea sa ulterioară figurează printre prioritățile planificatorilor de produs din Mattighofen, mai ales după ce mai multe modele recente — precum 990 RC R, 1390 Super Adventure, 690 SMC R și Enduro R, precum și extinderea gamei 390 — au intrat deja în producția de serie.

Inginerii KTM din Austria lucrează în prezent la finisarea următoarei iterații a modelului 790 Duke. Prototipul surprins la teste la începutul verii indică apariția unui nou model, care ar putea fi poziționat sub actualul 790 Duke. Imaginile cu motociclete aflate într-un stadiu avansat de pre-producție arată că dezvoltatorii mizează pe formula consacrată a generației actuale.

Modificările vizibile sunt în principal de ordin estetic. Designul frontal al noii generații, denumit de austrieci „scalpel”, este aliniat vizual cu modelele mai mari din gamă, 990 Duke și 1390 Super Duke R. Farul cu efect 3D adoptă noul limbaj de design al familiei Duke, rezervorul a fost redesenat, iar carenele laterale înguste amintesc de 990 Duke. Structura de bază rămâne, în mare parte, neschimbată, fiind utilizat cadrul cunoscut al generației actuale.

Motorul LC8c bicilindru paralel și componentele sale periferice par, la prima vedere, similare cu cele existente, ceea ce sugerează valori de performanță apropiate de modelul actual. În configurația curentă, propulsorul dezvoltă 105 CP și un cuplu maxim de 87 Nm la 8.000 rpm. Brațul oscilant și jantele motocicletei de pre-producție sunt, de asemenea, foarte apropiate de cele ale versiunii aflate în prezent pe piață.

Sistemul de evacuare pare să fi fost revizuit, fiind vizibil un nou amortizor de volum mai mare, care înlocuiește designul distinctiv al generației actuale. Subcadrul spate a fost reproiectat, iar suspensia spate ar fi, la rândul său, actualizată. În plus, motocicleta testată este echipată cu un nou sistem de frânare, similar cu cel evaluat recent pe mai multe modele KTM de cilindree medie, care nu pare să mai fie furnizat de J.Juan, așa cum se întâmplă în prezent.

Poziția pilotului din imaginile surprinse indică o posibilă revizuire a ergonomiei, în timp ce instrumentarul de bord rămâne afișajul TFT de 5 inci, deja cunoscut. Stadiul avansat al motocicletei de test sugerează că cea mai mare parte a procesului de dezvoltare a fost finalizată, iar modelul se apropie de pregătirea pentru producția de serie. Momentul prezentării oficiale nu a fost, însă, comunicat de KTM.