KTM, sub semnul întrebării în MotoGP: zvonuri privind o posibilă retragere a sponsorului Red Bull

Viitorul implicării KTM în MotoGP rămâne incert, la mai bine de un an de la insolvența anunțată de producătorul austriac. Deși marca a fost salvată financiar prin intervenția partenerului său de lungă durată, Bajaj, în paddock-ul MotoGP au apărut noi informații care pun sub semnul întrebării continuitatea programului de uzină, dar și relația cu sponsorul principal Red Bull.

Criza KTM a devenit publică anul trecut, când compania a confirmat dificultăți financiare majore, oprirea producției și vânzarea unor active pentru acoperirea datoriilor. În acel moment, administratorii desemnați în procedura de insolvență au transmis că programul MotoGP, extrem de costisitor, urma să fie închis, indiferent de salvarea companiei. Ulterior, Bajaj a intervenit cu un aport financiar consistent, a achitat creditorii și a preluat un pachet de control, asigurând continuitatea mărcii.

Cu toate acestea, după salvarea KTM, comunicarea oficială privind viitorul în MotoGP a fost limitată. În paralel, echipa austriacă continuă dezvoltarea tehnică, inclusiv testele pentru viitorul motor de 850 cmc destinat regulamentului MotoGP din 2027. Întrebat despre direcția programului de competiții, un purtător de cuvânt al Bajaj a oferit un răspuns scurt: „Fără comentarii”.

În acest context, publicații din motorsport au relatat că Red Bull, sponsorul principal al KTM în MotoGP, ar putea lua în calcul retragerea. Potrivit informațiilor vehiculate în paddock, CFMoto ar fi intrat în discuții cu KTM pentru preluarea celor două locuri pe grilă, despre care se spune că ar fi disponibile de mai mult timp. Aceste discuții ar avea loc în ciuda investițiilor făcute deja de KTM pentru viitorul regulament tehnic.

CFMoto, care a colaborat anterior cu KTM în zona de producție, dezvoltă în prezent propria arhitectură de motor V4 și nu ar intenționa să concureze folosind tehnologie KTM sau într-un proiect de co-branding. De asemenea, surse din presa italiană susțin că, la întâlnirile dintre KTM și CFMoto, ar fi fost prezentă și o delegație a fondului de investiții Hillhouse Investment, cu sediul în Hong Kong. Conform acelorași informații, Bajaj nu ar fi dispus să finanțeze programul MotoGP, ceea ce face ca viitorul acestuia să depindă de atragerea unor investiții externe semnificative.

În paralel, se discută tot mai intens despre posibilitatea ca Red Bull să își reorienteze sprijinul către alte echipe de top, precum Ducati sau Honda (HRC). Scopul ar fi revenirea constantă în lupta pentru victorii, într-un context în care numeroase echipe și piloți de vârf sunt susținuți de sponsorul rival Monster. Potrivit acelorași surse, Red Bull ar putea lua în considerare o asociere cu Ducati începând cu sezonul 2027, ceea ce ar putea marca și reluarea colaborării cu Marc Márquez, campion mondial de nouă ori.

În plus, în paddock circulă de mai multe luni zvonuri privind nemulțumirea tânărului pilot Pedro Acosta față de situația actuală de la KTM, precum și posibile discuții cu Ducati. Toate aceste informații conturează un tablou complex, în care viitorul KTM în MotoGP, structura echipelor și alinierea sponsorilor pentru sezonul 2027 sunt deja subiecte de negociere, deși sezonul 2026 nici nu a început oficial.

În lipsa unor poziții oficiale clare, situația rămâne deschisă, iar evoluțiile din următoarele luni vor fi decisive pentru prezența KTM și a sponsorului Red Bull în elita motociclismului de viteză.