KTM testează noul motor MotoGP de 850 cmc înainte de sezonul 2027, în ciuda incertitudinilor privind viitorul echipei

KTM a efectuat recent un test privat pe circuitul de la Jerez cu noul motor de 850 cmc pregătit pentru schimbările majore de regulament ce vor intra în vigoare în sezonul MotoGP 2027. Deși activitatea tehnică înaintează conform planului, situația competițională a constructorului austriac rămâne neclară, în contextul procedurilor de insolvență prin care trece compania și al poziției rezervate a noului proprietar, Bajaj.

Potrivit mai multor surse, motorul aflat la test este proiectat pentru noile reguli ce presupun reducerea cilindreei și introducerea unui set complex de modificări tehnice, considerate cele mai ample din ultimele decenii. Evaluarea de pe circuit a fost realizată în extrasezon de pilotul Pol Espargaró.

Testele apar însă într-un moment tensionat pentru marcă. Reprezentanții care gestionează procedura de insolvență a KTM au indicat anterior că participarea în MotoGP ar urma să se încheie după sezonul 2026, iar Bajaj, noul acționar majoritar, a evitat să confirme oficial continuarea programului de competiții pe termen lung.

În plus, structura echipei rămâne incertă și din cauza schimbărilor recente din zona satelitului Tech3, cumpărat de fostul șef de echipă din Formula 1, Guenther Steiner. Noua conducere nu a clarificat planurile pentru 2027, iar discuțiile din paddock includ și posibilitatea ca alți producători – precum Suzuki sau BMW – să revină în competiție, ceea ce ar putea modifica configurația actuală a grilei.

Alte informații apărute în ultimele luni, precum zvonurile privind vânzarea pozițiilor de pe grilă sau decizia KTM de a se retrage din alte competiții mai apropiate de tradiția sa off-road, au alimentat speculațiile legate de direcția viitoare a programului MotoGP. În paralel, compania a trecut printr-o serie de reorganizări, inclusiv vânzarea MV Agusta înapoi către proprietarii inițiali la mai puțin de un an de la preluare.

În acest context, testarea noului propulsor ridică întrebări privind strategia pe termen mediu a constructorului austriac. Constructorul își continuă pregătirile tehnice pentru 2027, însă nu există încă o confirmare oficială că KTM se va afla pe grilă la momentul debutului noilor reglementări.