Harley-Davidson cu motor diesel, proiect realizat de studenți canadieni

Un grup de studenți la inginerie din Columbia Britanică, Canada, a realizat un proiect inedit: un model Harley-Davidson Softail echipat cu un motor diesel provenit de la un tractor. Prototipul a fost conceput pentru a funcționa cu biodiesel și chiar cu ulei alimentar uzat, având ca obiectiv reducerea emisiilor de dioxid de carbon ale utilajelor grele din flota universității.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Proiectul a fost coordonat de studentul la inginerie Alex Jennison. Potrivit declarațiilor sale publicate pe LinkedIn, construcția motocicletei a durat 12 luni și a implicat nopți târzii de lucru, operațiuni de prelucrare mecanică, sudură și consultări tehnice. „Am construit de la zero o Harley-Davidson alimentată cu biodiesel. Nu pentru profit. Nu pentru spectacol. Ci pentru a demonstra un lucru: combustibilii curați sunt viabili astăzi”, a afirmat Jennison.

Studentul a explicat că, deși mulți consideră propulsia electrică drept soluția principală pentru reducerea emisiilor, aceasta prezintă probleme precum resursele finite, metodele de extracție și conflictele asociate cu mineritul. „Majoritatea flotelor universitare și municipale funcționează încă pe motorină”, a spus acesta, subliniind că vehiculele grele electrice depind de materiale precum cobaltul și cuprul.

Jennison a menționat că cobaltul este extras în Republica Democrată Congo, unde, potrivit acestuia, „șapte oameni mor săptămânal în mine prăbușite”, iar cuprul este obținut prin metode care includ distrugerea unor ecosisteme din bazinul Amazonului. „Ce-ar fi dacă universitățile și-ar alimenta flotele folosind ulei rezidual tratat din propriile cantine?”, a întrebat retoric studentul.

Timp de 15 luni, echipa sa a colaborat cu operatorul flotei de 400 de vehicule a universității, dezvoltând o tehnologie de biodiesel compatibilă cu clima rece, care, conform datelor prezentate, reduce emisiile de CO2 cu 74%. Motorul diesel folosit în motocicletă provine de la un tractor Kubota și a fost modificat pentru a servi drept demonstrație practică a proiectului.

În prezent, echipa caută să strângă fonduri printr-o campanie GoFundMe pentru a finanța o călătorie demonstrativă de 1.200 de mile, menită să arate fezabilitatea soluției propuse. „Acest proiect a început ca o inițiativă de cercetare studențească la UBC. Acum a devenit ceva mult mai mare — o campanie de schimbare a modului în care privim transportul sustenabil”, a declarat Jennison pe pagina de strângere de fonduri.

Conform informațiilor disponibile, la momentul redactării articolului, campania înregistrase aproximativ 5.000 de dolari din obiectivul de 15.000 de dolari.