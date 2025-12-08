KTM X-Bow intră în rally-raid: brandul pregătește primul său program off-road pentru Dakar 2026

La doar o lună după confirmarea vânzării mărcii KTM X-Bow către un grup de investiții, direcția proiectului se dovedește a fi diferită de cea anunțată inițial. Noua echipă de conducere a decis să extindă brandul dincolo de platformele exclusiv rutiere, anunțând un parteneriat cu G Rally Team din Belgia și debutul în raliu-raid la ediția din 2026 a Raliului Dakar.

Programul, lansat sub numele „KTM X-Bow powered by G Rally Team”, marchează prima incursiune veritabilă a mărcii într-un vehicul dedicat competițiilor off-road. Pentru această intrare, producătorul austriac va utiliza platforma G-ECKO dezvoltată deja de G Rally Team, fără componente comune confirmate cu modelele X-Bow de serie. Reprezentanții proiectului sugerează totuși că această separare nu este neapărat definitivă.

Echipa principală va alinia două echipaje în Dakar 2026. Prima mașină, cu numărul #302, va fi pilotată de Puck Klaassen și Augusto Sanz. Cei doi cunosc bine platforma G-ECKO, cu rezultate notabile în Rallye du Maroc, unde au obținut o victorie de etapă și un podium la clasă. Klaassen, aflată la început de carieră în competițiile cross-country, s-a remarcat rapid prin ritm competitiv, în timp ce Sanz aduce experiență acumulată într-un timp scurt.

Cel de-al doilea echipaj, în mașina #335, îi reunește pe Charles Munster și Xavier Panseri. Munster, obișnuit cu raliurile clasice pe probe speciale, vine cu un palmares ce include victoria la Baja Aragón și două victorii de etapă în Maroc. Navigatorul său, Panseri, este unul dintre cei mai experimentați din Dakar, cu circa un deceniu de participări și o clasare pe locul al doilea în 2024.

Ambele echipaje vor concura cu vehicule G-ECKO construite de G Rally Team, aceasta fiind doar prima etapă dintr-un plan amplu al KTM X-Bow de a se implica pe termen lung în rally-raid. Programul include și participarea completă la Campionatul Mondial de Raliu-Raid (W2RC) în 2026.

În paralel cu efortul principal susținut de KTM, G Rally Team va înscrie două mașini suplimentare în categoria Challenger. Printre acestea se numără echipajul format din olandezul Kees Koolen — un competitor cu experiență în aproape toate disciplinele Dakar, de la motociclete la camioane — și fostul pilot MotoGP, Jurgen van den Goorbergh. Un al doilea echipaj, Lex Peters & Mark Salomons, își va face debutul în aceeași categorie.

Trecerea la raliu-raid nu înseamnă renunțarea la gama rutieră X-Bow. Site-ul oficial al mărcii listează în continuare trei modele disponibile: GT-XR, destinat utilizării pe șosea și circuit, GT-X, promovat ca „ultimate track weapon”, și GT-2, modelul omologat pentru SRO GT2 European Series.

Prin acest nou program, KTM X-Bow marchează o schimbare importantă de direcție, adăugând participarea în competiții off-road la portofoliul său consolidat în zona supercarurilor și a modelelor de circuit.