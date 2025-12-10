Kymco lansează în 2026 noul AK 575i, succesorul de top al gamei maxi-scooter

Kymco pregătește pentru 2026 un nou model aflat în vârful ofertei sale, AK 575i, care vine ca succesor al actualului AK 550 și introduce un motor mai mare, mai puternic și o serie de dotări suplimentare. Producătorul taiwanez continuă astfel extinderea în segmentul maxi-scooterelor performante, unde deține deja o poziție consolidată.

Noul AK 575i este echipat cu un motor paralel twin răcit cu lichid, cu distribuție DOHC și opt supape. Capacitatea cilindrică crește de la 550 la 574 cmc, ceea ce ridică puterea maximă la 52 CP (38,5 kW) la 7.000 rpm. Diferența de un cal-putere față de modelul precedent este însoțită de o accelerație anunțată ca fiind mai viguroasă, transmisia către roata spate rămânând de tip CVT, caracteristică scuterelor de mari dimensiuni.

Tracțiunea este gestionată printr-un sistem TCS, completat de trei moduri de funcționare ale motorului: „Sport”, „Full Power” și „Rain”. Modelul depășește limita de 48 CP permisă pentru categoria A2, fiind necesară deținerea permisului A pentru exploatarea versiunii în configurație completă.

Șasiul noului AK 575i include un cadru tip punte din aluminiu, o furcă telescopică inversată pe față și un amortizor spate amplasat lateral, deasupra brațului oscilant din aluminiu. Setul de roți de 15 inci, cu anvelope 120/70 în față și 160/60 în spate, promite stabilitate crescută, în timp ce înălțimea șeii se menține la un nivel accesibil, de 79 cm.

Sistemul de frânare este compus din două discuri frontale cu etriere radiale Brembo cu patru pistoane și un disc pe spate, asistate de ABS Bosch sensibil la înclinare. Greutatea la plin anunțată de producător este de 238 kg, cu rezervorul de 14,5 litri alimentat, iar viteza maximă estimată este de aproximativ 160 km/h.

Lista dotărilor standard include un parbriz acționat electric, mânere încălzite, sistem keyless, port USB-C și un afișaj LCD de mari dimensiuni. Iluminarea full-LED și spațiul generos de depozitare sub șaua rabatabilă pentru două persoane completează configurația modelului. Producătorul nu a comunicat, deocamdată, detalii privind integrarea funcțiilor de conectivitate.

Noul Kymco AK 575i urmează să fie disponibil în Germania prin importatorul MSA, la un preț de 12.719 euro cu taxe de livrare incluse. Modelul va fi oferit în două variante de culoare: negru mat și negru mat/gri.