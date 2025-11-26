Locuri tot mai puține pentru KTM 990 RC R Cup 2026: înscrierile pentru sezonul complet se închid pe 14 februarie

KTM anunță că mai puțin de jumătate dintre locurile disponibile pentru sezonul 2026 al KTM 990 RC R Cup mai sunt încă libere, după ce pre-comenzile lansate recent au epuizat peste 50% din grila destinată competiției. Seria monomarcă europeană pune la dispoziție doar 35 de poziții pe întreaga durată a campionatului, iar interesul crescut determină o cursă contracronometru pentru rezervarea unui loc.

KTM 990 RC R Cup se adresează piloților pasionați care își doresc participarea într-un campionat organizat profesionist, cu reguli concepute pentru a asigura costuri controlate, condiții egale pentru toți concurenții și evitarea oricăror avantaje de buget. Sezonul 2026 va include șase etape desfășurate pe circuite europene consacrate:

23–26 aprilie – Almería (Spania)

22–24 mai – Brno (Cehia)

26–28 iunie – Hockenheim (Germania)

7–9 august – Misano (Italia)

21–23 august – Red Bull Ring (Austria)

4–6 septembrie – Most (Cehia)

Condiții de participare

Înscrierea în competiție este condiționată de deținerea unui model eligibil: versiunea omologată pentru stradă KTM 990 RC R sau varianta destinată circuitului KTM 990 RC R TRACK, disponibilă începând din februarie 2026. Ambele modele trebuie achiziționate printr-un dealer autorizat KTM.

Concurenții înscriși pentru întreg sezonul beneficiază de prioritate la alocarea modelului RC R TRACK, precum și de suport tehnic dedicat și acces la un pachet special de upgrade, compus din componente KTM PowerParts și WP PRO.

Termen limită pentru rezervări

Înscrierile pentru sezonul complet se închid la 14 februarie 2026. După această dată, vor mai fi disponibile doar participări pentru etape individuale.

KTM pune la dispoziție informații suplimentare privind procesul de achiziție și localizarea dealerilor autorizați prin intermediul rețelei sale dedicate.