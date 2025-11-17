Marc Márquez câștigă pentru a opta oară BMW M Award, primul triumf din 2019

Marc Márquez, pilotul echipei Ducati Lenovo, a obținut în 2025 al optulea BMW M Award din cariera sa, premiu acordat anual celui mai rapid pilot din calificările MotoGP. Este primul succes al spaniolului în această categorie după o pauză de șase ani, ultimul trofeu fiind obținut în 2019.

Ceremonia de premiere a avut loc sâmbătă, la Valencia, imediat după încheierea ultimei sesiuni de calificări a sezonului. Cheile premiului din acest an – modelul BMW M2 CS în culoarea Velvet Blue Metallic – i-au fost înmânate de Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, și de Axel Mittler, Marketing Manager BMW M GmbH.

Sezonul 2025 a reprezentat o revenire notabilă pentru Marc Márquez, după mai mulți ani marcați de dificultăți și accidentări. Pilotul spaniol a dominat campionatul și a obținut titlul mondial în Japonia, în runda a 17-a din cele 22 programate. În clasamentul BMW M Award, Márquez a acumulat suficiente puncte înaintea finalului de sezon pentru a deveni matematic câștigător, în pofida faptului că a lipsit de la ultimele patru etape din cauza unei accidentări la umăr.

Márquez a încheiat competiția cu 351 de puncte, având în palmares opt pole position-uri și încă cinci starturi de pe prima linie. Diferența față de locul al doilea, ocupat de fratele său Alex Márquez, a fost de opt puncte.

„A durat câțiva ani, dar sunt foarte fericit să-mi văd din nou numele pe lista câștigătorilor BMW M Award”, a declarat Marc Márquez la Valencia. Pilotul a povestit că a aflat că a câștigat trofeul în timp ce se afla la cumpărături, după ce rezultatul fratelui său din etapa de la Portimão nu a fost suficient pentru a menține lupta deschisă. Márquez a precizat că îl va lăsa și pe Alex să conducă mașina și a subliniat importanța recunoașterii performanțelor din calificări. Totodată, el și-a exprimat deja obiectivul pentru sezonul 2026: câștigarea titlului mondial și a BMW M Award.

Modelul oferit drept premiu, BMW M2 CS, este cel mai nou exemplar din segmentul sport premium compact al diviziei BMW M. Mașina este echipată cu un motor cu șase cilindri în linie, tehnologie M TwinPower Turbo și 390 kW/530 CP, transmis printr-o cutie automată M Steptronic cu opt trepte. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în 3,8 secunde, iar utilizarea extinsă a materialelor din plastic ranforsat cu fibră de carbon contribuie la reducerea greutății, făcând-o cel mai ușor model M2 al generației actuale.

BMW M Award este acordat din 2003 ca parte a parteneriatului BMW M GmbH cu MotoGP, în rolul de „Official Car of MotoGP”. Lista câștigătorilor include nume precum Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Fabio Quartararo, Sete Gibernau și Nicky Hayden. Înaintea triumfului lui Márquez din 2025, trofeul fusese câștigat trei ani consecutiv de Francesco Bagnaia.