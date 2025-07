Moto Morini intră pe segmentul motocicletelor adventure de cilindree mică cu noul model Alltrhike

Producătorul Moto Morini a anunțat lansarea oficială a modelului Alltrhike, o motocicletă complet nouă care marchează intrarea companiei în segmentul adventure de cilindree mică. Prezentată inițial sub formă de concept la salonul EICMA din 2023, Alltrhike este prima motocicletă off-road de capacitate redusă produsă de brandul italian.

Deși are origini italiene, Moto Morini este deținut din 2018 de compania chineză Zhongneng Vehicle Group, parte a conglomeratului Zhejiang. Sub această conducere, brandul cu o istorie de 88 de ani a introdus modele noi pe piață, printre care și apreciatul X-Cape 700. Alltrhike este cel mai nou model al gamei și vine ca răspuns la cererea în creștere pentru motociclete adventure sub 500 cmc, un segment în plină expansiune în Europa, Asia și America Latină.

Specificații tehnice

Alltrhike este echipată cu un motor paralel twin, răcit cu lichid, de 450 cmc, capabil să producă 44 cai putere și un cuplu de 43,3 Nm. Viteza maximă estimată este de aproximativ 145 km/h. Potrivit producătorului, motorul a fost calibrat pentru a oferi tracțiune și stabilitate în teren accidentat, mai degrabă decât performanțe la turații înalte, o alegere potrivită pentru trasee montane sau drumuri neasfaltate.

Motocicleta are un cadru principal din oțel susținut de un basculant din aluminiu. Sistemul de suspensie este furnizat de Kayaba: o furcă față de 41 mm cu o cursă de 208 mm și un amortizor spate cu reglaj la distanță și cursă de 190 mm. Roțile de 21 inch față și 18 inch spate indică o orientare clară către terenuri accidentate, conform standardelor din segmentul adventure.

Modelul este dotat cu frâne pe disc pe ambele roți, ABS și control al tracțiunii. Alte dotări includ un sistem GPS integrat, prize USB, parbriz reglabil și cric central, util pentru reparații rapide în afara drumurilor asfaltate. Versiunea „High Equipped” adaugă protecții pentru mâini, mânere încălzite și o șa cu încălzire, caracteristici destinate confortului în zone montane sau climat rece.

Datele tehnice includ o greutate de 190 kg, o gardă la sol de 215 mm, o înălțime a șeii de 840 mm și un rezervor cu o capacitate de 18,5 litri.

Disponibilitate și lansare

Conform comunicatului oficial, „motocicleta va fi disponibilă în magazine începând cu luna septembrie, odată cu deschiderea sezonului de toamnă în Europa”. În prezent, au fost deschise precomenzile pe piața europeană. Reprezentanții Moto Morini nu au anunțat încă prețul oficial al modelului Alltrhike.