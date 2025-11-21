Motocicleta electrică Icoma Tatamel se pliază până la dimensiunea unui troler de cabină

Icoma a prezentat oficial modelul Tatamel Bike, o motocicletă electrică de mici dimensiuni care se remarcă prin capacitatea de a se plia până la dimensiunea unui bagaj de mână. Proiectată de Takamitsu Ikoma, fost designer de jucării, motocicleta îmbină mobilitatea urbană cu un mecanism de transformare ce amintește de produsele inspirate din cultura „Transformers”.

Modelul, inițial un prototip asemănător conceptului Motocompo, a evoluat într-un vehicul de producție. Icoma anunță un termen de livrare de două-trei săptămâni și un preț de 498.000 yeni, echivalentul a aproximativ 3.300 de euro. Tatamel Bike este concepută pentru a funcționa atât ca mijloc de transport urban, cât și ca obiect compact ușor de depozitat.

În configurația desfășurată, motocicleta are dimensiunile unui scuter compact cu poziție de ședere. Odată pliată, aceasta atinge 69 × 69 × 26 cm, similar dimensiunilor unui troler ce poate fi rulat pe roți. Cu o greutate de 63 kg, vehiculul nu poate fi transportat manual, însă poate fi deplasat ca un bagaj obișnuit. Conceptul este orientat către utilizatorii care locuiesc în spații urbane și se confruntă cu restricții privind accesul motocicletelor în clădiri sau apartamente.

Icoma a echipat modelul cu un motor de 600 W, capabil să atingă un vârf de 2.000 W, alimentat de o baterie LiFePO4 de 51,2 V și 12 Ah, echivalentul a circa 600 Wh. Autonomia declarată este de 30 km, iar viteza maximă se situează în jurul valorii de 45 km/h. Vehiculul dispune de roți de 10 inci pe față și 6,5 inci pe spate, precum și de un sistem de suspensie cu amortizor central spate, pentru stabilitate în utilizarea urbană. Capacitatea de transport este de 100 kg, iar bateria are o durată de viață estimată la 2.000–3.000 cicluri, conform producătorului. De asemenea, motocicleta include un port USB pentru încărcarea dispozitivelor.

Un element distinctiv îl reprezintă panourile laterale detașabile, concepute pentru personalizare. Suprafețele plate pot fi înlocuite sau imprimate cu grafici proprii, oferind posibilitatea adaptării designului la preferințele utilizatorului, fie că este vorba de elemente vizuale tematice, branding sau culori personalizate.

Tatamel Bike se adresează în principal utilizatorilor din mediul urban care au nevoie de un vehicul electric compact, ușor de transportat și adaptabil în spații limitate.