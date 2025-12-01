SOLARIS, prima motocicletă solară complet autonomă: un concept care propune mobilitate fără infrastructură

Studioul internațional MASK Architects, condus de designerii Öznur Pınar Cer și Danilo Petta, a prezentat proiectul SOLARIS, anunțat drept prima motocicletă din lume capabilă să se încarce exclusiv cu energie solară, fără acces la rețele electrice sau stații de alimentare. Prototipul propune o schimbare de paradigmă în domeniul mobilității electrice, într-un moment în care vehiculele electrice depind în continuare de sisteme externe de încărcare.

Motocicleta care își produce singură energia

SOLARIS răspunde direct provocărilor asociate motocicletelor electrice — autonomia limitată și necesitatea unor puncte de încărcare. Spre deosebire de modelele existente, conceptul integrează un sistem fotovoltaic capabil să genereze întreaga energie necesară funcționării.

Elementul central îl reprezintă un set de „aripi” solare retractabile, care se deschid într-o structură circulară atunci când motocicleta este parcată. Panourile colectează și concentrează lumina solară, alimentând un sistem de stocare pe bază de litiu. În acest fel, vehiculul devine propria stație de încărcare.

În timpul deplasării, motocicleta funcționează cu zero emisii și fără zgomot, iar producătorul o descrie drept un „organism autosustenabil”.

Tehnologie EV combinată cu management inteligent al energiei solare

Pe lângă sistemul energetic autonom, SOLARIS este concepută ca o motocicletă electrică completă. Proiectul include:

un motor electric cu cuplu ridicat,

frânare regenerativă,

un șasiu din compozit aluminiu-carbon,

un sistem digital de monitorizare a colectării, stocării și distribuției energiei,

cockpit digital și aplicație dedicată pentru date în timp real.

Potrivit MASK Architects, toate componentele sunt dezvoltate pornind de la obiectivul extinderii autonomiei și reducerii necesarului de întreținere.

Design biomimetic inspirat de leopard

SOLARIS își exprimă identitatea și prin design. Construcția se inspiră din anatomia leopardului, cu:

geometrie frontală alungită,

cadru cu linii pronunțate,

poziție orientată spre înainte, cu aspect pregătit de sprint.

Acest limbaj estetic are și rol funcțional, contribuind la aerodinamică și stabilitate.

Independență totală față de infrastructură

Operând exclusiv pe bază de energie solară, SOLARIS permite utilizarea în zone îndepărtate sau în regiuni lipsite de rețele electrice. Conceptul este prezentat drept o soluție potrivită pentru:

comunități izolate,

operatori de eco-turism sau aventură,

arii naturale protejate,

flote logistice sau programe-pilot din orașe inteligente.

Costurile de operare se reduc semnificativ în lipsa oricărei alimentări externe, ceea ce, potrivit creatorilor, ar accelera amortizarea investiției.

Un mesaj pentru industria mobilității

MASK Architects conturează SOLARIS nu doar ca un vehicul, ci ca o viziune alternativă față de modelul actual al mobilității electrice, bazat pe infrastructuri centralizate. Fondatorii subliniază ideea că riderul poate deveni producătorul propriei energii, iar designul este tratat ca act de inovație, nu ca ornament.

Apariția unei noi categorii

Conceptul deschide posibilitatea unei noi clase de vehicule — motociclete solare autonome — dedicate utilizatorilor care caută eliberarea de emisii, zgomot, dar și de dependența față de rețele, prize sau costurile energiei.

SOLARIS marchează astfel o direcție experimentală în sectorul electric, propunând o mobilitate în care alimentarea nu mai depinde de infrastructură, iar energia devine un element generat direct de utilizator.