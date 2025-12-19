Motocicletă Riley din 1904, veche de 121 de ani și considerată unicat în Marea Britanie, furată din Suffolk

O motocicletă Riley din 1904, despre care se crede că este singurul exemplar rămas în Marea Britanie, a fost furată în noaptea de luni, 15 decembrie, dintr-o proprietate situată în Newmarket, comitatul Suffolk. Vehiculul, în vârstă de 121 de ani, a fost sustras dintr-o remorcă încuiată, aflată la rândul ei într-o clădire securizată, în interiorul unui perimetru închis.

Motocicleta aparține strănepotului lui Bill Fellowes, fondatorul Riley Motor Company, și este considerată o piesă de importanță majoră pentru istoria industriei britanice. Furtul a avut loc pe Lord’s Lane, în localitatea Ousden, într-un interval cuprins între ora 18:30 GMT, luni, și ora 07:00 GMT, marți.

Proprietarul a declarat că intenționa să transmită motocicleta generațiilor viitoare, subliniind că aceasta reprezintă o parte de neînlocuit din istoria familiei sale. „Nu cred că vreun colecționar ar cumpăra-o cu bună știință, însă cu cât mai multă lume află despre furt, cu atât mai bine”, a declarat Fellowes pentru MCN, precizând totodată că va oferi o recompensă pentru recuperarea motocicletei. „Înseamnă enorm pentru familie. Este o lovitură, pentru că este singura din Marea Britanie, iar singurul alt exemplar cunoscut se află în Canada.”

Fellowes a oferit și un scurt context istoric al companiei fondate de străbunicul său. Inițial, afacerea familiei producea panglici în Coventry, apoi utilaje pentru țesut panglici. Ulterior, a fost achiziționată compania Bonnick Bicycles, iar producția s-a extins către biciclete și, mai târziu, către motociclete. „Afacerea de familie a trecut de la biciclete la motociclete și apoi la automobile. Am fost activi până în anii 1970”, a mai spus acesta.

Motocicleta, evaluată la aproximativ 10.000 de lire sterline, a fost furată împreună cu mai multe bunuri de valoare mai mică, după ce hoții au pătruns într-o remorcă aflată într-un hambar din beton, toate fiind încuiate. Autoritățile consideră că furtul a fost unul oportunist, nu un atac țintit, în contextul în care mai multe proprietăți rurale din zonă au fost vizate de infractori în ultimele săptămâni.

În ciuda pierderii, proprietarul rămâne optimist în privința recuperării vehiculului. „Cu puțin noroc, o vor returna pentru recompensă, în loc să-i dea foc sau să o abandoneze într-un șanț”, a declarat Fellowes. El a adăugat că motocicleta este extrem de dificil de pus în funcțiune: nu are curea de transmisie montată, iar chiar și în cazul în care ar fi completă, pornirea se face prin pedalare, similar unui moped vechi. Motocicleta nu are ambreiaj, iar pornirea implică utilizarea unei manete de decompresie, precum și reglaje manuale pentru amestec, avans și întârziere.

Riley Motorcycle Company a funcționat în Coventry între 1899 și 1907, producând inițial tricicluri și quadricicluri, înainte de a trece la construcția de motociclete la începutul secolului XX. Până în 1902, compania dezvoltase propriul „forecar”, un tip de triciclu bazat pe partea din spate a unei motociclete, cu două roți și loc pentru pasageri în față. În 1903, Riley a început să producă motoare proprii pentru motociclete solo, disponibile în variante de 2,25 CP, 3 CP și 3,5 CP, aceasta din urmă fiind destinată modelelor forecar și oferind opțiuni de răcire cu apă sau cu ventilator.