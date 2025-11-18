Motocicleta Triumph TR6C din 1971, în centrul producției „Springsteen: Deliver Me From Nowhere”

O motocicletă Triumph TR6C din 1971 joacă un rol important în filmul Springsteen: Deliver Me From Nowhere, lansat de 20th Century Studios și disponibil acum în cinematografe. Modelul vintage este pilotat în producție de actorul Jeremy Allen White, care îl interpretează pe Bruce Springsteen și poartă, de asemenea, un tricou Triumph original, pentru a reda cât mai fidel atmosfera perioadei.

Pentru a marca legătura dintre motocicleta britanică, artistul american și povestea filmului, exemplarul TR6C folosit în producție a fost expus în cadrul „Isle of Triumph”, la cea de-a 20-a ediție a Barber Vintage Festival din Alabama. În aceeași seară, publicul festivalului a vizionat trailerul oficial al filmului, urmat de o serie de imagini exclusive din producție, care îl surprind pe Jeremy Allen White pe motocicleta Triumph și purtând tricoul original al mărcii.

Filmul și-a făcut debutul la Telluride Film Festival, fiind ulterior proiectat la New York Film Festival, urmat de un turneu internațional al echipei de producție. Parcursul promoțional s-a încheiat cu premiera de la TCL Chinese Theatre din Hollywood, pe 22 octombrie, în deschiderea AFI Fest 2025. În această perioadă, 20th Century Studios a lansat mai multe trailere pentru Springsteen: Deliver Me From Nowhere.

Regizat de Scott Cooper, filmul documentează procesul de realizare a albumului Nebraska din 1982, înregistrat de Bruce Springsteen pe un magnetofon cu patru piste, în dormitorul său din New Jersey. Producția surprinde momentul de răscruce din viața artistului și geneza unuia dintre cele mai influente materiale ale sale, caracterizat de un stil acustic auster și de povești despre personaje aflate în căutarea unui sens.