MotoGP încheie sezonul 2025 cu cifre record de creștere și audiențe fără precedent

MotoGP a tras cortina peste sezonul 2025, un an descris de organizatori drept unul istoric, marcat de o creștere fără precedent a popularității, de extinderea bazei globale de fani și de multiple recorduri stabilite atât pe circuit, cât și în afara acestuia.

Sezonul a debutat cu un eveniment de lansare organizat la Bangkok, ocazie cu care MotoGP a prezentat și o nouă identitate de brand, semnalând direcția de modernizare și dezvoltare a competiției. Campionatul din 2025 a inclus cel mai amplu calendar din istoria MotoGP, cu 22 de curse desfășurate în 18 țări, pe cinci continente.

Pe plan sportiv, fanii au asistat la prezența a cinci campioni mondiali pe grila de start, la podiumuri obținute de 10 dintre cele 11 echipe participante și la una dintre cele mai notabile reveniri din istoria sportului, reușită de Marc Márquez. Pilotul Ducati Lenovo Team a devenit campion mondial MotoGP în 2025, într-un sezon care a atras atenția prin competitivitate și spectaculozitate.

Aceste elemente, alături de inițiativele dedicate implicării fanilor și strategiilor de dezvoltare a campionatului, au contribuit la o creștere semnificativă a interesului la nivel global. MotoGP a ajuns la o bază de 632 de milioane de fani în întreaga lume, înregistrând o creștere de 12% față de sezonul 2024. În același timp, weekendurile de cursă au atras un total record de 3,6 milioane de spectatori pe circuite.

Pe parcursul sezonului au fost doborâte nouă recorduri de asistență, inclusiv unul istoric la Marele Premiu al Franței. Etapa de la Le Mans, desfășurată în luna mai, a adunat 311.797 de spectatori, devenind cea mai frecventată cursă din istoria MotoGP.

Audiențele TV au crescut, de asemenea, la nivel global, cu o medie de 9% per Mare Premiu comparativ cu 2024. Curse Sprint au înregistrat o creștere și mai accentuată a audienței, de 26% față de sezonul anterior. În mediul digital, MotoGP și-a continuat expansiunea, depășind pragul de 60 de milioane de urmăritori pe rețelele de socializare.

Interacțiunea fanilor pe aceste platforme a crescut cu 61%, iar conținutul oficial MotoGP a generat peste un miliard de minute de vizionare pe canalul oficial de YouTube. Pentru al cincilea an consecutiv, studiile arată că peste jumătate dintre fanii și urmăritorii MotoGP au sub 35 de ani, confirmând atractivitatea campionatului pentru o generație tânără și implicată activ în consumul de conținut digital.

Directorul executiv al MotoGP, Carmelo Ezpeleta, a declarat că sezonul 2025 reprezintă un reper important în evoluția competiției. „2025 a fost un sezon de referință pentru MotoGP, o reflectare clară a muncii depuse pentru a deschide sportul către noi audiențe și pentru a construi o legătură mai profundă cu fanii noștri. De la recordurile de prezență pe circuite până la implicarea digitală și cursele spectaculoase, acest an demonstrează forța și vitalitatea sportului nostru și capacitatea MotoGP de a captiva fani și parteneri din întreaga lume”, a transmis Ezpeleta.

Următorul sezon MotoGP este programat să debuteze în Thailanda, pe circuitul Chang International din Buriram, în perioada 27 februarie – 1 martie 2026.