MotoGP revine în Brazilia după 22 de ani: Goiania, noua destinație a Campionatului Mondial din 2026

Campionatul Mondial MotoGP va reveni oficial în Brazilia începând cu sezonul 2026, marcând întoarcerea competiției în America de Sud după o pauză de peste două decenii. Etapa se va desfășura la Autodromo Internacional Ayrton Senna din Goiania, un circuit cu istorie în calendarul MotoGP și un simbol al pasiunii braziliene pentru motorsport.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ultima vizită a MotoGP în Brazilia a avut loc în 2004, iar revenirea este programată într-un moment special pentru motorsportul local. Pe 16 noiembrie 2025, Brazilia a celebrat primul său campion mondial din istoria MotoGP, prin titlul obținut de Diogo Moreira în clasa Moto2, un succes care a amplificat interesul publicului pentru revenirea competiției de top pe teritoriul țării.

Brazilia este cea mai populată țară din America de Sud, cu aproximativ 200 de milioane de locuitori, reprezentând aproape jumătate din populația continentului. Goiania, capitala statului Goias, este al 11-lea cel mai mare oraș din țară și se află la puțin peste 200 de kilometri de capitala federală Brasilia. Orașul are o legătură veche cu MotoGP, datând din anii ’80.

Prima etapă de MotoGP desfășurată la Goiania a avut loc în septembrie 1987, când Wayne Gardner a câștigat cursa și a devenit primul campion mondial MotoGP din istoria Australiei. Competiția a revenit pe acest circuit până în 1989, înainte de a se muta temporar pe Autodromo Jose Carlos Pace – Interlagos – din Sao Paulo, care a găzduit o singură cursă în 1992.

Între 1995 și 2004, MotoGP s-a mutat la Rio de Janeiro, pe circuitul Jacarepagua. Perioada a fost marcată de dominația lui Valentino Rossi, care a câștigat patru Mari Premii consecutive între 2000 și 2003 și și-a adjudecat aici primul titlu din era MotoGP, în 2002. Ultima cursă a avut loc în 2004, câștigată de Makoto Tamada, după care circuitul a fost demolat pentru a face loc infrastructurii Jocurilor Olimpice de vară din 2016.

Brazilia a avut de-a lungul timpului nume importante în Campionatul Mondial de motociclism viteză. Alex Barros rămâne cel mai reprezentativ pilot brazilian, cu șapte victorii în Grand Prix-uri și o carieră întinsă între 1986 și 2007. Barros a câștigat curse cu Honda și Suzuki și a urcat pe podium cu nu mai puțin de cinci constructori diferiți, fiind totodată unul dintre puținii piloți care au obținut victorii atât în MotoGP, cât și în Campionatul Mondial Superbike.

Diogo Moreira va deveni, în 2026, primul pilot brazilian din MotoGP după Alex Barros. Originar din Sao Paulo, Moreira promovează în clasa regină ca actual campion mondial Moto2, având în palmares și victorii în Moto3. Titlul său mondial a fost sărbătorit printr-un omagiu adus lui Ayrton Senna, legenda motorsportului brazilian.

Primele rezultate notabile pentru Brazilia în competițiile de Grand Prix datează din anii ’70, când Adu-Celso Santos a obținut un podium în Marele Premiu al Suediei din 1973 la clasa 250cc, urmat de o victorie la 350cc, la Jerez. Ulterior, Eric Granado a reprezentat Brazilia în Campionatul Mondial, reușind victorii în MotoE.

Revenirea MotoGP în Brazilia, pe circuitul din Goiania, readuce competiția într-o țară cu o tradiție solidă în motorsport și cu un public numeros, cunoscut pentru atmosfera intensă creată în jurul marilor evenimente sportive. Sezonul 2026 se anunță astfel un nou capitol în relația dintre MotoGP și publicul brazilian.