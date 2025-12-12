MV Agusta pregătește modele mai accesibile într-o schimbare strategică majoră

MV Agusta, producător cunoscut pentru motocicletele sale exclusiviste și pentru tradiția îndelungată în competiții, își adaptează strategia prin introducerea unor modele mai accesibile, într-o încercare de a extinde baza de clienți și de a stabiliza compania. Informațiile au fost dezvăluite recent de publicația britanică MCN, care a discutat cu reprezentanți ai constructorului italian despre direcția viitoare a mărcii.

De-a lungul istoriei sale, MV Agusta a funcționat într-o zonă premium, cu prețuri și produse destinate unui segment restrâns. Marca și-a construit reputația pe exclusivitate, design artizanal și performanțe în competiții încă din perioada postbelică, când fondatorul Domenico Agusta a orientat compania spre motorsport. Această poziționare, deși esențială pentru imagine, a limitat accesul publicului larg la produsele MV.

Noua strategie, însă, urmărește creșterea accesibilității fără a renunța la identitatea tehnică și vizuală a mărcii. Primul exemplu este versiunea actualizată a modelului Brutale 800. Motocicleta păstrează motorul cu trei cilindri, electronica avansată și performanțele specifice segmentului, cu o putere declarată de 111,5 CP la 11.000 rpm. Prețul de pornire, aproximativ 12.600 de euro, o plasează într-o categorie mai apropiată de modelele de volum, marcând o schimbare notabilă pentru MV Agusta, deși diferența față de alte motociclete din aceeași clasă rămâne vizibilă.

Potrivit reprezentanților companiei, obiectivul este construirea unor motociclete „aspiraționale”, dar în același timp accesibile pentru publicul obișnuit. Funcții precum controlul tracțiunii, ABS cornering sau modurile multiple de pilotaj, anterior rezervate versiunilor premium, sunt integrate acum în gama de intrare.

Planurile MV Agusta includ structurarea viitoarei oferte pe trei platforme principale: motorul cu trei cilindri de 800 cmc, un propulsor de 950 cmc și un motor cu patru cilindri de 1000 cmc. Brutale 800 va reprezenta punctul de intrare în gamă, urmat de modelul F3R și de o versiune modernizată a Turismo Veloce. Strategia prevede o diferențiere clară a prețurilor și menținerea modelelor de top în zona premium.

În paralel, compania dezvoltă și o linie „neoclasică”, inspirată de conceptul 921S. Deși versiunea de producție nu va folosi motorul cu patru cilindri din prototip, aceasta va beneficia de un propulsor dedicat cu trei cilindri, orientat spre un stil retro-modern.

Schimbarea orientării MV Agusta intervine într-un moment în care numeroase mărci premium își reevaluează strategiile pentru a atrage noi segmente de clienți. Rămâne de văzut în ce măsură noile modele vor reuși să păstreze caracteristicile care au consacrat marca, în contextul unei abordări orientate spre creșterea accesibilității.