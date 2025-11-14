Yamaha marchează 25 de ani de TMAX cu o ediție aniversară specială pentru 2026

Yamaha pregătește lansarea unei ediții aniversare dedicate modelului TMAX, scooterul care, de un sfert de secol, ocupă un loc distinct în segmentul maxi-scooterelor. Ediția TMAX 25th Anniversary, programată pentru anul de model 2026, aduce o serie de detalii estetice și tehnice menite să evidențieze statutul special al acestui moment în istoria modelului.

TMAX este deja cunoscut pentru performanțele sale, iar ediția aniversară se bazează pe caracteristicile consacrate ale modelului actual. Motorizarea rămâne aceeași unitate de 560 cmc, compatibilă cu norma Euro 5+, care dezvoltă 35 kW și un cuplu maxim de 55 Nm, valori ce permit atât o utilizare urbană eficientă, cât și deplasări în regim de autostradă. Înălțimea șeii de 800 mm se adresează unei plaje largi de utilizatori.

Design aniversar și detalii dedicate

Ediția TMAX 25th Anniversary se remarcă printr-un pachet vizual special. Yamaha a optat pentru o schemă cromatică Dark Grey Metallic, accentuată de inscripții TMAX în finisaj roșu cromat, evidențiind caracterul exclusivist al versiunii. Un alt element distinctiv îl reprezintă șaua în nuanță roșu închis, cu dublu ștat decorativ, integrată pentru a completa stilistic caroseria.

Modelul include și numeroase accente vizuale suplimentare, precum jante prelucrate mecanic, iar producătorul sugerează că nuanțele metalizate sunt gândite să fie apreciate cel mai bine în lumină naturală.

Echipamente și tehnologie

Ediția aniversară integrează dotările premium deja asociate gamei TMAX. Printre acestea se numără:

ABS și control al tracțiunii, oferite standard

Două moduri de condus (D-Modes), concepute pentru adaptarea comportamentului între traficul urban și utilizarea sportivă

Ecran TFT de 7 inch, compatibil cu aplicația Garmin Motorize, care permite acces gratuit la funcțiile de navigație în țările participante

Funcționalitatea Garmin depinde de disponibilitatea regională, aspect pe care Yamaha îl menționează în comunicarea sa oficială.

Disponibilitate

Prețul și data exactă de lansare nu au fost încă anunțate. Producătorul confirmă însă că ediția aniversară nu va fi disponibilă pe piața din Statele Unite. Pentru piața europeană, Yamaha recomandă utilizatorilor interesați să se înregistreze pe site-ul oficial pentru a primi notificări privind detaliile comerciale odată ce vor fi publicate.

Ediția TMAX 25th Anniversary marchează douăzeci și cinci de ani de la debutul unui model care a contribuit semnificativ la evoluția segmentului maxi-scooterelor și evidențiază intenția Yamaha de a celebra acest moment printr-o versiune cu detalii dedicate și echipamente de top.