Oxford lansează costumul adventure Hinterland 2.0

Oxford Products a anunțat introducerea pe piața britanică a noii generații a echipamentului adventure Hinterland 2.0, format din geacă și pantaloni, o versiune actualizată a unui model cunoscut în gama producătorului. Noua ediție a fost expusă la începutul lunii la EICMA, unde a atras atenția prin designul mai suplu și finisajele îmbunătățite față de predecesor.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit Oxford, costumul Hinterland 2.0 este „conceput pentru motocicliștii de aventură cu spirit sportiv, combinând adaptabilitatea climatică de ultimă generație cu un design modern și distinctiv”.

Geaca Hinterland 2.0

Modelul este construit din materialul DRY2DRY Trilaminate, o structură formată din trei straturi:

un strat exterior din nylon cu rol de protecție;

o membrană impermeabilă, despre care Oxford precizează că este respirabilă;

o căptușeală internă soft tricot, menită să sporească durabilitatea și confortul.

Geaca beneficiază și de un tratament aplicat la exterior pentru ca apa să se scurgă rapid de pe suprafață. Un element remarcat la prezentare este clapeta de protecție a fermoarului („half-placket”), care poate fi extinsă în condiții meteo nefavorabile sau prinsă înapoi pentru a permite o ventilație mai bună în zilele calde.

Modelul este certificat AA și include protecții pentru umeri și coate, cu spațiu dedicat pentru un eventual protector de spate. Prețul recomandat este de 449,99 euro.

Pantalonii Hinterland 2.0

Oxford descrie pantalonii noii serii drept „o alternativă suplă la pantalonii adventure tradițional voluminoși”, datorită unui croi conic și unui sistem adaptabil al manșetelor. Ei sunt fabricați din același material impermeabil DRY2DRY Trilaminate folosit la geacă și pot fi atașați acesteia printr-un fermoar lung, pentru o potrivire completă.

Pantalonii includ o căptușeală termică detașabilă, protecții pentru genunchi și șolduri și sunt certificați AA. De asemenea, Oxford subliniază că modelul este realizat fără utilizarea PFAS. Prețul recomandat este de 379,99 euro.

Introducerea gamei Hinterland 2.0 marchează o actualizare substanțială în oferta Oxford pentru segmentul adventure-touring, punând accent pe protecție, confort climatic și un profil vizibil mai compact decât echipamentele adventure voluminoase tradiționale.