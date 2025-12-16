Peugeot readuce în actualitate legendarul moped 103, într-o versiune complet electrică

Peugeot a anunțat relansarea unuia dintre cele mai cunoscute mopede din istoria sa, Peugeot 103, de această dată într-o versiune electrică, la aproape cinci decenii după ce modelul original domina mobilitatea urbană din Franța și din alte părți ale Europei. Noul Peugeot 103 electric păstrează o parte importantă din elementele de design care au consacrat modelul anilor ’70, fiind adaptat cerințelor actuale de mobilitate și electrificare.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Modelul original Peugeot 103 era cunoscut ca un „pedal-and-pop”, moped care necesita pedalare pentru pornirea motorului în doi timpi de 50 cmc. Limitat la aproximativ 45 km/h și nefiind supus obligativității unui permis de conducere, acesta a devenit extrem de popular în rândul tinerilor și al navetiștilor urbani.

Noua versiune electrică este echipată cu un sistem de baterii detașabile, disponibil în două configurații: o baterie de 1,6 kWh și una de 2,2 kWh. Autonomia estimată este de aproximativ 45 km pentru varianta de bază și până la 65 km pentru versiunea cu baterie mai mare. Peugeot nu a comunicat deocamdată valorile exacte ale puterii maxime sau continue, însă compară versiunea de 1,6 kWh cu un scuter de 50 cmc, iar varianta de 2,2 kWh cu un model echivalent de 125 cmc cu motor termic.

Propulsorul electric și unitatea de control sunt preluate din conceptul Peugeot SPx prezentat anterior, la fel și arhitectura tehnică. Șasiul este realizat sub forma unui monococ din aluminiu, completat de un braț oscilant mono-lateral. Suspensia este asigurată de o furcă Kayaba de 37 mm pe față și un amortizor spate cu sistem de biele.

Mopedul cântărește 103 kilograme, iar transmisia este realizată printr-o curea din Kevlar, descrisă de producător drept silențioasă, eficientă și cu cerințe minime de întreținere. La bord se regăsește un ecran TFT de 5 inch, în timp ce detaliile complete despre sistemele electronice nu au fost încă făcute publice.

În ceea ce privește performanțele, Peugeot indică o viteză maximă de aproximativ 48 km/h pentru versiunea cu baterie de 1,6 kWh și până la 72,5 km/h pentru varianta de 2,2 kWh. Producția noului Peugeot 103 electric va avea loc în Franța, decizie care ar putea contribui la menținerea costurilor pe piața europeană.

Clienții vor putea alege între două pachete de accesorii. Protect Pack include parbriz, apărători pentru picioare și panouri laterale, în timp ce Comfort Pack adaugă un top case semi-rigid Givi, suport Quad Lock pentru smartphone, o șa premium mai confortabilă și husă de protecție pentru aceasta.

Prețul oficial nu a fost confirmat, însă informațiile vehiculate indică un prag de aproximativ 3.000 de euro. Lansarea este programată inițial pentru piața europeană.