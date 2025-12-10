Piaggio marchează 25 de ani de la lansarea Beverly prin noul BV400 S, un model aniversar cu design revizuit și accente italiene

Piaggio a prezentat versiunea aniversară Beverly BV400 S, un model care marchează 25 de ani de la lansarea primei generații Beverly și evidențiază evoluția segmentului de scutere de talie medie. Lansat inițial în 2001, Beverly a contribuit la redefinirea a ceea ce putea oferi un scuter destinat orașului, combinând designul specific mărcii italiene cu o stabilitate superioară și o ținută de drum apropiată de cea a motocicletelor compacte.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Versiunea aniversară aduce un element central de identitate: culoarea Grigio 25th Anniversary, un gri mat metalic care schimbă vizual prezența vehiculului. O dungă gri deschis traversează panourile spate până la aripa față, amintind de grafica modelului din anii 2000. Piaggio a integrat și un ecran fumuriu, detaliu care face trimitere directă la primele versiuni Beverly.

Elementele estetice continuă în aceeași direcție. Mânerul pentru pasager și rama farului primesc un finisaj negru lucios, iar accente aurii sunt aplicate pe grafica laterală, ornamentul central al grilei și pe sigla Beverly. Jantele sunt vopsite în negru lucios, completate de inserturi aurii și gri pe marginea acestora. Șaua folosește două materiale și un model perforat, cu cusături duble în nuanțe de negru, gri și auriu. Pe panoul interior se află emblema aniversară 25th Anniversary, deasupra unei mici tricoloruri italiene.

Modelul BV400 S este echipat cu motorul Piaggio HPE de 400 cmc, disponibil în SUA la un preț de pornire de 7.549 de dolari. Acesta este conceput pentru utilizare mixtă urbană și extraurbană, păstrând răspunsul prompt la plecările de pe loc și oferind suficientă putere pentru viteze de croazieră de 60–70 mph fără efort. Pe unele piețe este disponibilă și versiunea de 310 cmc, însă varianta de 400 cmc rămâne principalul punct de interes în America de Nord.

Pentru anul 2026, Piaggio anunță extinderea gamei de culori Beverly S, care va include nuanța Blu Lapis, alături de Verde Jungle, Grigio Mercurio și Nero Meteora.

Prin această ediție aniversară, Piaggio continuă tradiția unui model care, în două decenii și jumătate, a influențat dezvoltarea segmentului de scutere dedicat orașelor, combinând funcționalitatea cu elemente de design specifice industriei italiene de profil.