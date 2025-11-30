Piața moto din Germania se prăbușește cu 25% în primele zece luni ale anului 2025

Piața germană a motocicletelor a înregistrat un declin abrupt în 2025, cu o scădere de 24,8% în perioada ianuarie–octombrie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Toate segmentele importante au fost afectate, marcând o inversare drastică după creșterea excepțională din 2024.

Un an 2024 atipic, urmat de o corecție severă

Creșterea de 16% înregistrată în 2024 nu a reflectat o expansiune organică a pieței, ci o reacție a industriei la schimbările de reglementare. Producătorii și dealerii au accelerat vânzările de motociclete omologate Euro 5, care nu ar mai fi putut fi înmatriculate începând cu 1 ianuarie 2025, recurgând la discounturi și campanii speciale.

Segmentul motocicletelor de peste 125 cmc a consemnat chiar o creștere de 21,5% în 2024, însă această evoluție a fost anulată anul acesta de scăderea abruptă a cererii.

Datele din 2025: aproape 50.000 de unități pierdute

Numărul total de înmatriculări noi a scăzut de la 197.990 la 148.893 unități în primele zece luni ale anului. Dintre acestea, 92.041 au fost motociclete, iar 19.913 motocicluri ușoare; restul au fost scutere și vehicule cu trei sau patru roți.

Segmentele cele mai populare au resimțit cele mai mari diminuări:

naked bikes: –27%

adventure touring: –22,2%

sport: –10,5%

Singura categorie care a înregistrat o creștere a fost cea a motocicletelor electrice, cu +105%. Totuși, această creștere pornește de la o bază foarte mică: vânzările au urcat de la 1.044 la 2.140 de unități, reprezentând o cotă de piață de doar 1,44%. Producătorul Zero rămâne lider de segment cu 274 de unități vândute.

Clasamentul mărcilor: BMW domină, KTM se prăbușește

La categoria peste 125 cmc, BMW conduce detașat piața cu 21,5% cotă (19.791 motociclete), urmată de Honda, Kawasaki, Yamaha și Triumph.

Un aspect remarcat în statisticile din 2025 este scăderea severă a mărcii KTM, care cade pe locul 10, cu un declin de 78%. Vânzările s-au redus de la 10.853 la doar 2.386 de unități, pe fondul restructurării interne și al realinierii strategice.

Cea mai vândută motocicletă din Germania rămâne BMW R 1300 GS, cu 7.492 unități, urmată de Kawasaki Z900 (4.381) și Kawasaki Z650 (2.149).

Impactul înmatriculărilor de o zi din 2024

Statisticile din 2025 nu includ motocicletele înmatriculate pentru o singură zi în luna decembrie 2024 și revândute ulterior ca vehicule „rulate”, chiar dacă aveau zero kilometri. Numeroși producători și dealeri au utilizat această procedură pentru a integra motociclete Euro 5 în statisticile din 2024, evitând restricțiile de omologare din 2025.

Astfel, multe motociclete vândute efectiv în 2025 nu au fost contabilizate ca vânzări noi în statisticile oficiale.