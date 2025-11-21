REVIEW Kymco Downtown GT 125: O afacere bună în clasa maxi scuterelor de 125cc

Nu știu dacă ultimul din acest „sezon”, dar cu siguranță un test drive foarte solicitat în mediul online, mai ales de persoanele care nu înțeleg internetul și mi-au atras atenția în mod expres că Forza 125 de la Honda nu este unicul maxi scuter din clasa de 125 și ar trebui să testez și Downtown 125 de la Kymco. Așa că: zis și făcut, weekendul acesta am avut la test modelul Downtown GT 125 de la producătorul taiwanez, Kymco. Pe parcursul acestui review vom vedea dacă „I’ve saved the best for last”, cum zic „francejii”, sau este un alt „meh” la început de sezon rece, pentru că sezonul nu se termină, sezonul se transformă, așa că nu mai plânge (Jane).

Acest test-ride s-a petrecut pe parcursul a două zile pline, timp în care am avut ocazia să plimb acest model peste tot prin București: pe străduțe înguste, pe bulevarde aglomerate, prin pasaje, pe la cumpărături (pentru că practicabilitate). Cu alte cuvinte, l-am utilizat ca și când ar fi fost scuterul meu de zi cu zi. Am mers și tare, am mers și încet, am urcat și borduri, l-am parcat și pe trotuar și l-am și împins pe alei pietonale.

Înainte de a continua, țin să menționez că acest review nu este unul sponsorizat de Kymco România și este din punctul de vedere al unei utilizări practice.

Acum că am lămurit aceste aspecte de mare interes – not – zic să-i dăm drumul la review prin a începe cu ce este nou, apoi vorbim de performanță, confort, funcționalități, puncte forte, puncte slabe și, nu în ultimul rând, concluzii.

Ce este nou

Kymco Downtown GT 125 este un scuter din clasa 125 cmc, lansat inițial în 2009 sub denumirea Downtown 125i, ca parte a gamei maxi-scutere Kymco. Modelul actual Downtown GT reprezintă o evoluție majoră, ajunsă la a doua generație, introdusă în 2023–2024, cu design restilizat, echipamente moderne și respectarea normelor Euro 5+. Prima generație (Downtown 125i) s-a remarcat prin confort și performanțe urbane, iar generația GT aduce îmbunătățiri la ergonomie, rigiditatea cadrului, sistemele electronice (ABS, TCS), pornire keyless și afișaj.

Date tehnice și specificații

Motor: monocilindru, 4 timpi, injecție electronică, răcire cu lichid

Capacitate cilindrică: 124 cmc

Putere maximă: 9,6 kW (aprox. 13 CP) la 9.000 \ rpm

Cuplu maxim: 11Nm la 7.000 \rpm

Normă emisii: Euro 5+

Transmisie: automată CVT, curea trapezoidală

Pornire: keyless, aprindere CDI

Consum mediu: 2,7–2,9 /100 km

Capacitate rezervor: 12,5 \ litri

Dimensiuni: Lungime: 2.230 \mm Lățime: 800 \mm Înălțime: 1.280–1.310 \mm Ampatament: 1.550–1.555 \mm Înălțime șa: 800 \mm

Greutate la gol: 172 kg

Roți și pneuri: Față: 120/70-15 Spate: 140/70-14

Frâne: disc față/spate cu ABS; TCS inclus

Suspensie: Față: furcă telescopică Spate: dublu amortizor hidraulic reglabil

Viteză maximă: aprox. 115 km/h

La o scurtă analiză a fișei tehnice observăm că este „acolo”, alături de Honda și Yamaha din punct de vedere caracteristici, singurul lucru care sare în ochi fiind greutatea de „numai” 172 kg la gol, ceea ce îl face cel mai greu scuter dintre cele 3, Yamaha N-Max 125 având 167 kg la plin, iar Forza 125 de la Honda doar 161 kg. Dar hai să vedem cum se transpun aceste cifre în realitate pe stradă, nu pe hârtie.

Performanță

Păi motorul trage, care de această dată este un motor „modern” în sensul că este un motor răcit cu lichid, nu cu aer ca în cazul lui Skytown. Se simte ușor solicitat, dar urcă foarte repede în ture, dar cu toate astea nu a fost un moment să nu plec primul de la semafor dintre „suratele cu patru roți”. Și dacă apare întrebarea „Păi și dacă ești al doilea la semafor, cum pleci primul?”, păi pleci pentru că niciodată nu o să fii al doilea. Cu toate că are peste 172 kg, construcția lui este destul de slim, iar centrul de greutate este foarte jos, contribuind la o ciclistică foarte bună (poți sta la semafor 1-2 secunde în echilibru fără a pune picioarele jos), făcându-l ideal pentru filtrarea traficului și pentru a ajunge în prima linie la semafor.

Acum că am menționat picioarele jos, ei bine este mult spus pentru mine picioarele jos, deoarece șaua este foarte lată și la mine sunt mai mult vârfurile jos, fiindu-mi imposibil să ating cu toată talpa sau măcar cu jumate de talpă atunci când sunt oprit. Dar revenind la ciclistică, acest lucru nu l-am simțit niciodată ca un inconvenient.

Revin ca să întăresc afirmația: plecarea de la semafor este sprintenă, iar în zilele astea de multe ori m-am trezit când mă uitam în bord că eram mai aproape de „permis suspendat” decât de viteza regulamentară prin oraș și nu părea să se strofoace foarte mult să te ducă la viteze de 70-85 km/h odată ce intră în plaja de cuplu. Iar lucrul ce m-a bucurat cel mai mult a fost faptul că frânele își fac treaba și da, sunt dotate cu sistem ABS față-spate.

Mușcătura inițială nu pare cea mai brutală, dar feedback-ul transmis prin manetele de frână este bun și simți cum frânarea se produce progresiv. Nu am avut niciodată emoții că nu mă voi opri, ba chiar am fost surprins în trafic de 2-3 situații peste care am trecut cu minim de emoții. ABS-ul își face simțită prezența, se simte în manetă mai ales când vorbim de roata spate, dar trebuie să avem în vedere că acest test-ride s-a petrecut la temperaturi de maxim 10 grade Celsius în condiții de umiditate crescută. Așa că nu ar fi corect să afirmăm că ABS-ul intervine prea devreme, ci mai degrabă că intervine preventiv. Și da, avem și controlul tracțiunii decuplabil (dacă vrei să îți faci de cap cu cei 13 ponei).

Dacă tot vorbim de performanța lui Downtown GT, ei bine nu putem să nu vorbim despre suspensii care au fost pe gustul meu: nici prea-prea, nici foarte-foarte – un mix bun între confort și sportivitate (dacă putem vorbi de sportivitate când vine vorba de maxi scutere de 125) – care se așază bine pe viraje și pare fidel trasei odată ce este pus pe poziție.

Una peste alta, cu toate că este un scuter cu greutate, la propriu, nu te vei trezi niciodată lăsat în urma de vitezei traficului sau în dificultate atunci când vrei să depășești la viteze de oraș sau să filtrezi traficul. Masa crescută a lui Downtown nu se simte, fiind foarte ușor de manevrat atât prin trafic, cât și prin parcări atunci când îl împingi de colo-colo. La acest lucru contribuie și unghiul mare de bracaj și oglinzile ce nu ies deloc în afara ghidonului.

Confort

Am zis, nu? Șaua e lată, dar și confortabilă, cu un suport lombar foarte plăcut și cu destul loc să te miști pe ea după cum îți trece prin cap, ca să nu mai vorbim de șaua pasagerului care este și ea foarte generoasă. Spațiul la picioare este foarte bun în ambele poziții: și normal, și întinse.

La capitolul confort contribuie și parbrizul din dotare care își face treaba, dar nu pot să nu recunosc că mi-ar fi plăcut dacă ar putea fi ajustat pe înălțime, având în vedere că vorbim de un maxi scuter care ar trebui să îți ofere și posibilitatea unei navete inter-urbane. Cum am menționat și mai sus, suspensia lui are o setare pe placul meu, absorbind destul de bine denivelările la nivelul șoselei, trecerile peste liniile de tramvai și gropile/bordurile.

Poziția este neutră, clasică am putea spune, fără presiune pe articulații, încheieturi. Nu am simțit că mă întind după ghidon, toate butoanele fiind amplasate la îndemână, fiind mari, vizibile și ușor de acționat. Tot pe ghidon găsim amplasate și oglinzile de dimensiuni mari, ușor de reglat, ce nu ies nici măcar un centimetru în afara ghidonului, care au un braț de prindere inspirat parcă de la Ducati.

În mers scuterul este lipsit de vibrații, poate puține la plecatul de pe loc, și spun în mers pentru că în momentul în care ești oprit la semafor, dacă ții frâna acționată și accelerezi, scuterul se mișcă și vibrează foarte tare. Vibrațiile se transmit atât în oglinzi, cât și în parbriz, dar din momentul în care te-ai pus în mișcare acestea dispar ca prin magie. Iar eu am petrecut la o tură cel puțin 1,5 ore fără să mă opresc, mergând prin toată plaja de turații și niciodată nu am simțit niciun disconfort cauzat de vibrații.

Singurul lucru pe care îl vei sesiza este zgomotul, da, m-ai auzit bine, motorul acestui scuter se aude și se aude tare, nu deranjant, dar îi simți prezența. Dar hei, cum zic motocicliștii din Piața Constituției? „loud pipes save lives”.

Funcționalități

Ești pregătit? Nu de alta, dar simt că o să fie un capitol destul de lung, dar ca să îl scurtez, pentru că țin la timpul tău, nu o să mai reamintesc ABS-ul și TCS care fac ce face orice sistem de genul, ci o să trec în revistă repede iluminatul full LED care este tot timpul bine venit atunci când ne raportăm la siguranță, mai mult decât țevile de eșapament zgomotoase. Să fii vizibil te salvează mai mult în trafic, iar dacă tot suntem la capitolul iluminat, de data aceasta avem și avarii, lucru ce nu era întâlnit pe Skytown 125.

Scuterul vine cu sistem keyless, care (tobe vă rog) trebuie activat. Cu alte cuvinte, pe partea stângă a ghidonului există un buton lângă butonul de flash-uri care se intitulează „keyless”, iar acest buton are rol de a activa sau dezactiva această funcție. Cu alte cuvinte, tu poți să ai cheia în buzunar, dar dacă nu activezi sistemul nu vei putea porni scuterul. Este un feature interesant și trebuie să vă recunosc că nu o dată am uitat de el și nu înțelegeam de ce nu pornește scuterul.

Când vorbim de un maxi scuter, pe lângă confortul sporit și capacitatea de a parcurge distanțe mai lungi și în afara orașului, vorbim și de practicabilitate. Iar la capitolul acesta impresionează, am reușit fără probleme să pun sub șa următoarele: 2 căști full face, o cască full face și un ghiozdan, sau, mai pe înțelesul tuturor, toate cumpărăturile de la Lidl necesare să zicem pentru câteva zile. Tot sub șa găsim o mică trusă de scule, acces facil la siguranțe și, să nu uit, este și iluminat pentru un plus de confort atunci când te prinde seara la cumpărături.

Nu în ultimul rând, Kymco are și o priză USB Type-C ascunsă sub sigla din centrul ghidonului și două torpedouri, care spre deosebire de Skytown 125 pot acomoda un telefon modern, dar care în continuare nu au niciun fel de protecție antifurt (it’s that hard), putând fi deschise prin apăsare (așa că aveți grijă unde vă uitați portofelul).

Deblocarea șeii și a bușonului de la rezervor se realizează fără cheie, prin intermediul comutatorului de pe coloana centrală sau a butonului de la aragaz (cum îl alint eu), pentru că pentru blocare și pornire, odată ce activezi sistemul keyless, are același mod de funcționare: apăsare și rotire.

În sfârșit am ajuns la elefantul din cameră (elefantul meu) și mai exact la bord, care am tot văzut că este prezentat peste tot ca fiind TFT color, dar care este mai mult alb-negru (acestea fiind singurele două non-culori, dacă ignorăm accentele roșii de la turometru și rezervorul de benzină), care spre uimirea mea se vede foarte bine în toate condițiile de lumină. Nu pot să mă pronunț cum se vede sub soare arzător de vară, pentru că e noiembrie și ceață. Literele și cifrele sunt mari, numai că mi-a fost greu să îi descopăr toate funcțiile, dar nu asta este problema. Problema mea este că minte sau, hai să zicem, că nu este fully synchronized la motor.

Să mă explic: mi se pare, de fapt nu, nu mi se pare, ci așa este, turometrul digital nu respectă fidel poziția accelerației sau, mai mult, sare brusc în turație, lucru care nu se întâmplă în realitate. Cu alte cuvinte, ceea ce vezi în bord când vine vorba de turații cu ceea ce simți nu coincide. Norocul nostru este că nu te uiți la bord atunci când mergi cu motocicleta sau cu scuterul, deoarece în cazul ăsta ai fi fost indus în eroare.

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a prea plăcut

Am ajuns și la ce mi-a plăcut și nu mi-a prea plăcut la Downtown GT 125 și, cu toate că Downtown GT 125 se remarcă prin practicabilitate și funcționalitate, nu putea fi perfect nici în scenariul actual. Așa că o să vă las mai jos ce m-a impresionat sau nu prea. Pentru a încheia într-o notă pozitivă, voi începe cu ce nu mi-a plăcut.

Ce nu mi-a plăcut la Downtown GT 125:

Bordul TFT – este ușor de citit, este plăcut vizual, dar faptul că are această desincronizare cu poziția reală a accelerației și cu faptul că pare greu de navigat este ceva ce nu mă atrage la acest scuter. Dealbreaker? Categoric NU. Torpedourile – mai încăpătoare, mai practice, la fel de nesigure ca în cazul Skytown 125 când vine vorba de protecție antifurt. Parbrizul – există, da, își face treaba, dar parcă nu a fost dus până la capăt. Aș fi preferat să ofere un minim de ajustabilitate, măcar cu ajutorul repoziționării pe carenaj ca în cazul lui N-Max.

Ce mi-a plăcut la Downtown GT 125:

Practicabilitatea – Kymco Downtown 125 este foarte practic atunci când vine vorba de spațiile de depozitare generoase, satisfăcând fără probleme necesarul de spațiu pentru cumpărături și nu numai. Manevrabilitatea – cu toate că este greu pe hârtie, este ușor pe stradă. Motorul își face treaba, designul este slim și face foarte facilă filtrarea traficului fără a compromite confortul și/sau practicabilitatea. ABS / TCS – în cazul lui Skytown 125 m-am plâns că nu există ABS dotare standard, iar având în vedere cui se adresează acest scuter, ABS-ul și controlul tracțiunii nu sunt nici features nu neapărat recomandate, ci bine venite. Confortul – șaua este lată, suportul lombar bine venit, iar carenele și parbrizul te apără de vânt, toate astea acompaniate de o suspensie setată cu străzile din București în minte. Prețul – este greu de ignorat, pentru că între PCX 125 și Downtown 125 este o diferență de preț de aproximativ 1000 de euro, care îți aduce destul de multe în plus atunci când vorbim de practicabilitate și utilizarea lui în mediul extraurban.

Acum că am terminat și cu ce mi-a plăcut și nu prea, propun să trecem la concluziile finale ale acestui test-ride, că deja ne-am întins prea mult și bate la ușă următorul review.

Concluzii

Înainte de a încheia și a-l recomanda sau nu, vreau să specific că în mod expres nu am discutat despre designul acestui model, deoarece atunci când l-am văzut am zis „hmm, Forza” și te rog să reții acest lucru. Cu toate că nu este de mirare, așa cum v-am povestit în articolul anterior referitor la Skytown 125, Kymco a lucrat mult timp și a produs pentru Honda, așa că asemănarea nu este întâmplătoare.

După aceste zile petrecute cu Downtown GT 125, mă pot declara pe bună dreptate impresionat, cu toate că trebuie să recunosc, am fost puțin sceptic pentru că nu înțelegeam prețul sau, mai exact, unde s-au făcut scurtături sau rabat la calitate în producția lui pentru a veni cu prețul puțin spus competitiv în clasa lui.

Calitatea materialelor este bună, pare închegat și se simte bine atunci când ești pe el, nu ai niciun sentiment de inferioritate. Și chiar dacă nu vei atinge viteza luminii, vei merge în deplin confort. Iar telefonul primit la final de program că trebuie să te oprești pentru niște cumpărături nu te va pune în dificultate. Și cu toate că dashboard-ul te minte când vine vorba de turație, acest produs pare să fie destul de sincer cu posesorii săi și să livreze fix ce promite: confort, practicabilitate și manevrabilitate.

Acum vă răspund și la întrebarea roșie: „Cui recomand acest scuter?”. Iar aici voi fi destul de scurt și la obiect, cu riscul de a nu fi pe placul multora:

Consider că acest maxi scuter este pentru oricare posesor de categoria B125 ce dorește să scurteze timpul petrecut în trafic, dar care pune accent și pe practicabilitate și nu dorește să își sperie portofelul.

Kymco Downtown GT 125 cred că este cea mai bună propunere din piață la categoria sa, dacă nu ești atașat emoțional de alt brand sau dacă ai unele preconcepții deja create. Și aș greși dacă aș spune că este cel mai bun compromis, deoarece cu toate că nu este perfect sau nu excelează versus concurența la ceva anume, în tot acest timp nu am simțit că aș face un compromis dacă mi-aș cumpăra acest model, ci aș considera că am făcut o afacere bună.