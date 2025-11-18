Suzuki prezintă ediția specială Hayabusa pentru 2026, cu noua culoare Pearl Vigor Blue

Suzuki a dezvăluit o ediție specială a unuia dintre cele mai iconice modele ale sale, Hayabusa, pentru anul 2026. Fără schimbări majore la nivel tehnic, producătorul japonez păstrează direcția tradițională a modelului, bazată pe filosofia „dacă nu e stricat, nu-l repara”, una dintre premisele care stau și la baza garanției extinse de până la 10 ani oferite de companie.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ediția specială vine într-o schemă de culori Pearl Vigor Blue, completată de accente albe, elemente grafice contrastante și un kanji de mari dimensiuni aplicat pe carene. Modelul primește și detalii negre pe capetele celor două evacuări din inox, modificări care întregesc aspectul distinct al versiunii 2026.

Hayabusa rămâne fidelă configurației sale consacrate. Motocicleta este propulsată de un motor cu patru cilindri în linie, răcit cu lichid, de 1.340 cmc, care dezvoltă 187 CP și un cuplu de 150 Nm. Aflat la a treia generație, modelul continuă o tradiție de peste 25 de ani în segmentul motocicletelor de înaltă performanță, fiind recunoscut pentru accelerația impresionantă și eficiența pe pistele de drag.

Ultimul upgrade important adus modelului a inclus un pachet tehnologic modernizat, cu o unitate IMU pe șase axe care gestionează sistemele de ABS, controlul tracțiunii și anti-wheelie. Hayabusa dispune și de launch control, cruise control și quickshifter bidirecțional, elemente care contribuie la rafinarea comportamentului dinamic.

Ediția specială Hayabusa 2026 este disponibilă în rețeaua de dealeri Suzuki la prețul de 18.999 euro. Potrivit producătorului, modelul completează oferta pentru cei care apreciază combinația dintre performanță, tradiție și un design cu identitate vizuală distinctă.