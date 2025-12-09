Rivian lansează prin brandul Also o cască inteligentă pentru e-bike, cu far și lumină de frână integrate

Brandul Also, divizia specializată în e-bike-uri a companiei Rivian, a prezentat oficial o cască inteligentă care integrează atât un far frontal, cât și un sistem de semnalizare la frânare. Noua cască, denumită Alpha Wave Helmet, marchează intrarea producătorului pe piața accesoriilor smart destinate mobilității electrice ușoare.

Potrivit anunțului oficial, Alpha Wave Helmet reprezintă „următoarea generație în tehnologia de siguranță și conectivitate pentru căști”. Modelul folosește sistemul Release Layer System (RLS), conceput pentru a reduce efectele impactului rotational în cazul unei căzături. Rivian subliniază că această tehnologie oferă „o schimbare semnificativă” în protecția utilizatorilor față de sistemele tradiționale.

Casca include și HighBar System, un mecanism de ajustare pentru o fixare rapidă cu o singură mână, precum și un set de lumini integrate pentru vizibilitate sporită. Pe partea frontală, Alpha Wave Helmet este echipată cu un far de 200 de lumeni, în timp ce în partea din spate include o lumină de frână care se activează automat atunci când utilizatorul încetinește. Toate componentele sunt alimentate prin USB-C.

În plus, modelul integrează un sistem audio complet, format din patru difuzoare protejate împotriva vântului și două microfoane cu funcție de anulare a zgomotului. Acesta permite accesul la muzică, podcasturi, apeluri telefonice și navigație turn-by-turn. Controlul se realizează prin interfața Portal asociată bicicletei electrice TM-B și prin comenzile montate pe ghidon.

Also promovează casca drept un accesoriu conceput să funcționeze integrat cu e-bike-ul companiei, accentul fiind pus pe creșterea confortului de utilizare și a nivelului de vizibilitate în trafic. Lansarea vine într-un context în care siguranța pe vehicule electrice ușoare, inclusiv e-bike-uri și e-moto, este un subiect tot mai des discutat, numărul accidentelor crescând odată cu popularitatea acestor mijloace de transport.

Alpha Wave Helmet cântărește puțin peste 450 de grame, în ciuda tehnologiilor incluse, și este disponibilă la un preț de 350 de euro. Producătorul subliniază că această valoare se aliniază ofertei actuale de căști inteligente de pe piață, cu mențiunea că multe modele comparabile nu integrează faruri sau lumini de frână.

Prezentarea noii căști ridică întrebări cu privire la posibilitatea ca aceste tehnologii să fie adoptate și în industria moto, unde vizibilitatea în trafic rămâne un aspect esențial pentru prevenirea accidentelor.