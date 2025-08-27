Întoarcerea unei legende / Yamaha R1, posibil să revină pe piața europeană, după cum sugerează unele brevete

Intrarea în vigoare a normelor Euro 5+ a schimbat semnificativ piața motocicletelor din Europa, determinând producători importanți să retragă modele consacrate care nu se conformau noilor cerințe. Printre acestea s-a numărat și Yamaha R1, care a rămas disponibilă în Europa doar în versiunea destinată circuitelor.

Noi informații sugerează însă că situația s-ar putea schimba. Un patent recent dezvăluit indică faptul că Yamaha pregătește o revenire a modelului R1 în versiune omologată pentru drumurile publice, cu o serie de inovații tehnice menite să respecte standardele stricte de emisii.

Conform documentației, producătorul din Iwata utilizează un sistem de aerodinamică activă integrat în carenele motocicletei. Concret, prizele de aer pentru răcire sunt prevăzute cu obloane mobile, acționate printr-un mecanism simplu de motoare pas cu pas și curele, pentru a menține greutatea și costurile sub control.

Senzorii motocicletei monitorizează parametri precum temperatura lichidului de răcire, temperatura catalizatorului, temperatura exterioară, viteza și poziția accelerației. Datele colectate sunt transmise unei unități de control care decide gradul de deschidere al prizelor de aer.

Sistemul este conceput pentru a funcționa diferit în funcție de regimul de rulare:

La viteze ridicate, obloanele rămân închise, reducând rezistența aerodinamică și permițând atingerea unor performanțe superioare cu un consum redus de energie.

În regim de funcționare normal, prizele contribuie la încălzirea rapidă și menținerea catalizatorului la temperaturi optime, facilitând respectarea normelor de emisii.

Carenele laterale mai închise, evidențiate în schițele din patent, sunt proiectate pentru a asigura un flux de aer exterior mai lin.

Pe lângă avantajele legate de omologarea pe piața europeană, sistemul ar putea avea și un rol strategic pentru competiții. Regulamentele World Superbike Championship (WSBK) permit utilizarea aerodinamicii active pe motocicletele de curse doar dacă acestea sunt integrate și pe modelele de serie. Astfel, implementarea noii tehnologii pe R1 ar putea deschide calea pentru utilizarea sa și în campionatele mondiale.

Potrivit sursei citate, este posibil ca noua versiune a Yamaha R1 în variantă omologată pentru drumurile publice să fie prezentată oficial în cadrul EICMA 2025, la Milano.