Yamaha testează un sistem de evacuare pentru a îmbunătăți performanța și manevrabilitatea motocicletelor

Yamaha explorează posibilitatea folosirii gazelor de evacuare pentru a influența stabilitatea și comportamentul motocicletelor în diferite situații de mers, potrivit unor noi serii de brevete depuse în Japonia. Documentele descriu sisteme interne de valve care pot devia fluxul de gaze către diverse ieșiri, în funcție de necesitățile dinamice ale motocicletei — de la accelerare și controlul wheelie-ului până la susținerea manevrelor în viraje.

Deși schițele brevetelor utilizează o Yamaha MT-07 pentru exemplificare, tehnologia este orientată în mod evident către modelele sport de înaltă performanță, în special cele destinate circuitelor. Yamaha a depus două brevete distincte, unul axat pe reducerea tendinței motocicletei de a se ridica pe roata față în timpul accelerării, iar celălalt pe utilizarea împingerii generate de evacuare pentru a ajuta motocicleta în viraje.

Sistem anti-wheelie bazat pe devierea evacuării

În varianta dedicată reducerii wheelie-ului, linia de evacuare este împărțită în două trasee. Primul este un conduct de diametru mare, amplasat jos, conceput pentru a minimiza restricțiile de curgere și pentru a asigura puterea maximă a motorului. Al doilea este un traseu mai îngust, montat mai sus și înclinat în sus. Diametrul redus și orientarea acestui traseu creează o forță de împingere mai puternică, capabilă să genereze un efect de pivotare a motocicletei în jurul roții din spate, presând partea frontală către sol în timpul accelerării puternice.

Motocicletele de MotoGP și WSBK folosesc deja evacuări montate sus, iar unele modele, precum Ducati Panigale V4 în versiunea de competiție, renunță la evacuarea joasă a variantei de stradă tocmai pentru avantajele dinamice oferite. Prin introducerea unor valve interne care pot comuta între cele două trasee, Yamaha propune un sistem adaptiv: atunci când accelerarea este limitată de tracțiune și de tendința de wheelie, gazele sunt direcționate către traseul îngust, pentru un control mai bun. Pe măsură ce viteza crește și este posibilă utilizarea întregii puteri a motorului, sistemul redirecționează gazele către conducta de evacuare principală, cu flux liber.

Evacuare direcționată pentru sprijin în viraje

Al doilea brevet detaliază o soluție destinată îmbunătățirii comportamentului în viraje. În acest caz, gazele de evacuare pot fi deviate către un traseu îngust orientat vertical în jos. La un unghi mare de înclinare, acest traseu ajunge să expulzeze gazele lateral, generând o forță care împinge motocicleta către interiorul virajului. O versiune mai complexă adaugă două orificii suplimentare, înclinate stânga și dreapta, permițând direcționarea fluxului chiar și la unghiuri de înclinare mai mici.

Un singur sistem cu multiple ieșiri

Deși brevetele sunt separate, scopul final descris de Yamaha este un sistem unificat, care să includă toate traseele: evacuarea principală pentru putere maximă în linie dreaptă, traseul superior pentru controlul wheelie-ului și conductele orientate în jos sau lateral pentru sprijin la înclinare. Configurația ar fi controlată printr-o serie de valve interne, capabile să schimbe instantaneu direcția gazelor în funcție de situație.

Valvele de acest tip sunt deja folosite în competiții pentru gestionarea frânei de motor sau a presiunii din evacuare, iar regulamentele actuale limitează doar componentele aerodinamice mobile, nu și elementele interne ale sistemului de evacuare. În contextul discuțiilor privind restricționarea viitoare a aripioarelor aerodinamice în MotoGP și WSBK, direcționarea activă a gazelor de evacuare ar putea deveni o alternativă viabilă pentru recuperarea unei părți din avantajele pierdute.

Brevetele nu indică, deocamdată, dacă sau când tehnologia ar putea ajunge pe modele de serie, însă abordează o direcție tehnică ce urmărește să exploateze fiecare detaliu fizic disponibil pentru a optimiza dinamica motocicletelor de performanță.