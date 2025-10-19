Royal Alloy JPS 350 – scuterul neo-retro care readuce farmecul anilor ’70 în era modernă

Proiectat în Marea Britanie, dar construit în Asia, noul Royal Alloy JPS 350 combină designul clasic al scuterelor italiene cu performanțe și tehnologii contemporane.

Royal Alloy, un brand britanic inspirat din epoca de aur a scuterelor italiene, a lansat modelul JPS 350, un omagiu adus designului clasic, dar cu un caracter modern. Cu linii rotunjite, accente cromate și o caroserie din oțel presat, modelul aduce un aer nostalgic, amintind de legendarul Vespa PX sau de Lambretta-urile anilor ’70.

Design clasic, tehnologie modernă

Deși aspectul său ar putea fi confundat ușor cu cel al unui scuter vintage, Royal Alloy JPS 350 este un model complet contemporan. Producătorul a ales să păstreze elementele definitorii ale stilului retro — inclusiv caroseria metalică în locul materialelor plastice moderne — oferind astfel o senzație de autenticitate și robustețe.

Scuterul are o greutate de aproximativ 145 kg, ceea ce îi conferă o stabilitate mai mare pe drum și o prezență solidă, specifică modelelor clasice. Sub carenajul elegant se ascunde însă un motor modern de 310 cmc, răcit cu lichid, cu patru supape și dublu arbore cu came, capabil să dezvolte 27 CP la 8.000 rpm – performanțe comparabile cu cele ale unui Vespa GTS 300.

Modelul dispune de frâne pe disc față și spate, sistem ABS pe două canale, control al tracțiunii și un rezervor de 10,5 litri, potrivit atât pentru deplasările urbane zilnice, cât și pentru escapadele de weekend.

Inspirat de motorsportul britanic

Denumirea „JPS” și schema cromatică negru-auriu sunt o trimitere directă la echipamentele de Formula 1 din epoca John Player Special, oferind scuterului o identitate sportivă aparte. Este o referință subtilă, dar recunoscută imediat de pasionații de motorsport.

Deși designul său evocă nostalgia, JPS 350 este echipat cu dotări de ultimă generație: panou TFT color, conectivitate pentru smartphone, iluminare complet LED și o șea cusută manual, care îmbină confortul cu un aer de rafinament.

Producție în Asia, spirit britanic

Deși Royal Alloy își are originile în Marea Britanie, producția modelelor are loc în China și Thailanda, o decizie menită să mențină un raport competitiv între calitate și preț. Caroseria metalică, finisajele solide și atenția la detalii sunt rezultatul unei combinații între designul britanic și expertiza asiatică în producția de serie.

Modelul JPS 350 are un preț de aproximativ 7.600 de euro, poziționându-l în zona premium a scuterelor neo-retro.

Un omagiu adus trecutului, adaptat prezentului

Royal Alloy JPS 350 se adresează pasionaților care apreciază stilul clasic, dar caută performanță și tehnologie moderne. Este o reinterpretare a scuterului tradițional, născută din dorința de a aduce înapoi spiritul autentic al mobilității urbane din anii ’60–’70, într-o formă adaptată cerințelor actuale.

Modelul marchează o etapă importantă pentru Royal Alloy, consolidând poziția mărcii britanice pe o piață dominată de mari nume italiene și oferind o alternativă distinctă celor care doresc un echilibru între nostalgie și inovație.