Royal Enfield prezintă conceptul Continental GT-R 750 la Motoverse 2025

Royal Enfield a dezvăluit un nou concept al viitoarei sale motociclete de 750 cmc în cadrul ediției 2025 a evenimentului Motoverse din Goa, India. Modelul expus, denumit Continental GT-R 750, marchează o nouă etapă în extinderea producătorului indian către segmentul superior al gamei sale, alături de viitorul Himalayan 750. Ambele modele sunt așteptate să intre în producție începând cu a doua jumătate a anului 2026.

Conceptul Continental GT-R 750 reprezintă o versiune de competiție a viitorului Continental GT 750, diferită de celelalte premiere ale mărcii prezentate anterior la EICMA, precum Bullet 650 sau Himalayan 450 Mana Black Edition. Spre deosebire de acestea, GT-R 750 nu a beneficiat de un debut oficial pe scenă, fiind expus într-o ladă semi-deschisă, întrucât proiectul se află încă în faza conceptuală.

Modelul a fost observat ulterior și la Motoverse, festival organizat de Royal Enfield în Goa. Față de viitorul model destinat circulației rutiere, prototipul GT-R 750 este configurat strict pentru competiții, fără elemente precum far, stop sau semnalizări. Motocicleta este echipată cu o furcă față Showa și amortizoare duble pe spate, ghidon tip clip-on montat jos și un subcadru scurtat, respectând stilul cafe-racer sportiv.

Una dintre modificările majore preconizate pentru Continental GT 750 o reprezintă noul motor, mai puternic decât unitatea actuală de pe Continental GT 650, care dezvoltă 46,8 CP la 7.250 rpm și 38,5 lb-ft de cuplu. Deși specificațiile finale nu au fost anunțate, este de așteptat ca valorile de performanță să crească odată cu lansarea versiunii de serie.

Designul conceptului GT-R 750 este apropiat de aspectul actualelor motociclete utilizate în Royal Enfield GT Cup din India, însă nu a fost precizat dacă acestea vor fi înlocuite de viitorul model de 750 cmc. O posibilitate luată în calcul este ca noul motor să fie testat în cadrul competițiilor monomarcă, înainte de debutul pe piață.

Royal Enfield continuă astfel să își extindă prezența în segmentele superioare, iar interesul generat de modelele de 750 cmc indică un nou capitol în evoluția brandului pe piețele internaționale.