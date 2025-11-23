Schuberth lansează casca modulară C5 cu sistem activ de anulare a zgomotului

Producătorul german Schuberth a prezentat oficial noua versiune a căștii modulare C5, echipată cu un sistem de anulare activă a zgomotului dezvoltat în colaborare cu Cardo. Modelul este poziționat drept primul din gama Schuberth care integrează tehnologie completă ANC într-o cască destinată utilizării motocicliștilor pe distanțe lungi.

Potrivit companiei, noul C5 ANC a fost conceput pentru a „controla zgomotul și a amplifica experiența de pilotaj”, tehnologia fiind similară cu cea introdusă de Cardo pe propriile sale căști BEYOND GTS și BEYOND GT, prezentate recent.

Modelul Schuberth preia aceleași difuzoare de 53 mm, calibrate pentru reducerea zgomotului provocat de vânt și turbulențe – unul dintre principalii factori de oboseală auditivă pentru motocicliști.

Casca este omologată P/J și conform standardului ECE 22.06. Sistemul ANC este integrat prin unitatea SC Edge ANC, care oferă conectivitate prin DMC Mesh de generația a doua, Bluetooth 5.2, comenzi vocale „Natural Voice” și actualizări software over-the-air. Raza de funcționare declarată este de până la 1,6 kilometri.

Schuberth a echipat modelul cu o carcasă DFP Fibre Glass, ranforsată cu fibră de carbon pentru o absorbție mai bună a șocurilor și o greutate redusă. Casca include și sistemul Anti-Roll-Off, prezent pe întreaga gamă a producătorului, acesta fiind conectat la o curea de bărbie repoziționată pentru un plus de confort în zona gâtului.

C5 ANC este disponibilă în trei variante de culoare – Matt Black, Glossy White și Concrete Grey – și poate fi configurată suplimentar prin programul Schuberth Individual. Acesta permite personalizarea căptușelilor interioare, cu opțiuni pentru grosimi variate pe laterale, în zona cefei și la obraji, pentru o potrivire exactă în funcție de anatomia purtătorului.

Prin noua versiune a modelului C5, Schuberth extinde gama de căști modulare cu accent pe reducerea zgomotului și pe integrarea tehnologiilor avansate de comunicare.