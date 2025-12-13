LEO Flight prezintă Solo JetBike, microjetul-motocicletă destinat zborului la joasă înălțime

Compania americană LEO Flight, cu sediul în Indiana, a prezentat oficial Solo JetBike, un vehicul personal electric cu decolare și aterizare verticală (eVTOL), conceput ca o „motocicletă zburătoare” fără rotoare expuse și care poate fi operat fără licență de pilot. Modelul, încadrat în categoria ultraușoare Part 103 din Statele Unite, îmbină elemente de mobilitate recreațională cu tehnologii împrumutate din domeniul aviației electrice.

Solo JetBike funcționează cu ajutorul a 48 de microjeturi electrice canalizate, dispuse câte 12 în fiecare colț al platformei. Această configurație permite distribuirea mai eficientă a forței de ridicare și oferă redundanță în cazul unei defecțiuni, reducând în același timp riscurile asociate rotorilor deschiși, care au caracterizat alte prototipuri de hoverbike.

Specificatii și limitări operaționale

Modelul are un amprentă de aproximativ 2 metri pe 2 metri, o autonomie estimată între 10 și 15 minute și o viteză maximă limitată electronic la aproximativ 96 km/h. Altitudinea de zbor este plafonată la aproximativ 4,5 metri, iar nivelul de zgomot este estimat la 80 dB, echivalent cu un aspirator, potrivit companiei.

Pentru alimentare, Solo JetBike utilizează o baterie solid-state care poate fi încărcată la domiciliu. Vehiculul dispune de un cadru de protecție în jurul pilotului, menit să reducă impactul în cazul unei aterizări dure, iar zborul are loc preponderent în zona de efect de sol, unde eventualele pierderi de portanță sunt mai ușor gestionabile.

Compania permite deja rezervări pentru model, contra unui avans rambursabil de 999 de dolari. Prețul țintă este de aproximativ 99.900 de dolari, iar producția este vizată pentru finalul anului 2025, un termen care a fost deja decalat o dată.

Contextul industriei: alte proiecte similare

LEO Solo JetBike intră într-un segment emergent al mobilității aeriene personale, în care alte companii testează deja vehicule similare. Modelul Jetson ONE, cu opt rotoare deschise, este promovat ca „mașină sport zburătoare”, are până la 20 de minute de autonomie și se încadrează, de asemenea, în categoria vehiculelor ce nu necesită licență de pilot în anumite țări. De cealaltă parte, Xturismo propune o platformă hibridă cu motor convențional și patru motoare electrice, poziționată ca produs premium și disponibilă la prețuri între 680.000 și 777.000 de dolari.

În același timp, unele experimente din domeniu au evidențiat riscurile funcționării vehiculelor VTOL personale. Un exemplu des menționat este cel al modelului rusesc Hoversurf Scorpion, utilizat într-un test de poliția din Dubai, unde o defecțiune a barometrului la circa 30 de metri altitudine a dus la prăbușirea aparatului. Incidentul a atras atenția asupra limitelor de siguranță ale acestor vehicule atunci când sunt operate la înălțimi mari.

Direcții tehnologice și aplicabilitate viitoare

Prin limitarea altitudinii, a autonomiei și a vitezei, Solo JetBike este prezentat ca un vehicul destinat zborului recreațional în condiții controlate, nu ca mijloc de transport urban. Compania subliniază că tehnologiile dezvoltate — propulsie electrică cu microjeturi canalizate, redundanță extinsă, control de zbor avansat și integrarea bateriilor solid-state — pot contribui la evoluția altor proiecte din domeniu, de la drone de intervenție la platforme eVTOL comerciale.

În prezent, dezvoltarea Solo JetBike rămâne într-o etapă avansată de prototip, iar producția va depinde de rezultatele testelor, de reglementările aplicabile și de interesul pieței pentru astfel de vehicule recreaționale aeriene.